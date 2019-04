Vukovi 'pojeli' vragove! United izgubio od Wolverhamptona...

U susretu 33. kola engleskog nogometnog prvenstva Wolverhampton je pobijedio Manchester United sa 2-1, dok je Watford porazio Fulham sa 4-1 nakon čega je londonski sastav ostao bez izgleda za prvoligaški spas.

United je poveo u 13. minuti golom Scotta McTominayja koji je lijepo zabio s ruba kaznenog prostora. No, 12 minuta kasnije izjednačio je Diogot Jota. Možda i ključni trenutak utakmice dogodio se u 57. minuti kada su gosti ostali s igračem maNje nakon što je Ashley Young isključen zbog oštrog prekršaja.

Foto: ANDREW BOYERS

Do potpunog preokreta došlo je u 77. minuti kada je Chris Smalling nespretno reagirao u kaznenom prostoru uguravši loptu u vlastitu mrežu. U posljednjim trenucima susreta domaćin je mogao zabiti i treći gol, ali je Ivan Cavaleiro pogodio vratnicu. Zanimljivo je to što je Wolverhampton i prije nešto više od dva tjedna također pobijedio United i to u četvrtfinalu FA kupa i to identičnim rezultatom.

Foto: ANDREW BOYERS

U drugom susretu Watford je pobijedio Fulham sa 4-1 gurnuvši goste u drugu ligu. Fulham se dobro držao u prvom dijelu, no u nastavku se njegova igra raspala.

Watford je stigao do vodstva u 23. minuti preko Abdoulayea Doucourea, a deset minuta kasnije izjednačio je Ryan Babel. U nastavku susreta domaćin je zabio još tri gola za uvjerljivu pobjedu, a strijelci su bili Will Hughes (63), Troy Deeney (69) i Kiko Femina (75).

Fulham pet kola prije kraja prvenstva ima nedostižnih 16 bodova zaostatka za zonom spasa i pridružio se Huddersfield Townu koji također više nema izgleda za spas.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 79 bodova, Manchester City ima dva boda manje, ali i utakmicu manje, a treći je Arsenal sa 63 boda. Tottenham i Manchester United imaju po 61 bod.