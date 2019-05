Vukovi 'popili' Cedevitu! Cibosi na korak od osvajanja naslova

Košarkaši Cibone stigli su na korak od naslova PH! Vukovi su pobijedili Cedevitu 76-65 u Domu sportova i poveli 3-0 u finalnoj seriji na četiri pobjede. Vidjeli smo još jednu sjajnu i atraktivnu utakmicu, serija se ovaj put preselila u Dom sportova gdje je Cedevita bila domaćin, no Cibosi su svejedno imali puno žešću podršku i na trenutke je zvučalo kao da igraju kod kuće.

Vrlo agresivno su obje momčadi počele u obrani, a to se vidjelo i po broju koševa. Nijedna ekipa nije imala više od dva poena razlike u prvom poluvremenu, igralo se žestoko i na nož. Napadački se malo kaskalo, no svima je bilo jasno da se ova utakmica može dobiti samo sjajnom obranom. Uz nekoliko lijepih poteza fantastičnog Damira Markote (33), Cibosi su otišli na predah svodstvom 32-31.

Fantastična serija trica Filipa Bundovića obilježila je početak treće četvrtine. Vitamini nisu znali kako da ga zaustave, a pridružio mu se i nezadrživi Damir Markota koji je još jednom opravdao onu staru izreku. Što je stariji, to je i bolji. Cibona je malo pomalo povećavala vodstvo koje je najviše bilo na sedam razlike, a onda su Marko Banić i Toni Katić vrlo bitnim dvicama preokrenuli i donijeli svojoj momčadi vodstvo od jedan razlike.

Izgledalo je kao da će Cibosi potonuti, no prevarili smo se. U sjajnoj završnici treće četvrtine Novačić sa sjajne dvije akcije položio, da bi Markota nekoliko sekundi prije kraja zakucao za seriju od 6-0 i vodstvo od 53-58 uoči posljednje četvrtine.

Identični ritam nastavio se i dalje, no Vitamini su izgledali dosta potrošenije u odnosu na protivnike i činilo se kao da ne mogu to pratiti. No bili su tu sasvim blizu. A onda je krenulo 'trpanje' njihovog koša. Fantastični Filip Bundović i Damir Markota izmaltretirali su ih tricama i odveli na najvećih devet razlike. Bundović je radio apsolutno što je htio, dajte mu tehniku s leđima, tricu, polaganje, ma sve je ulazilo. Isfrustrirao je Stipanoviću koji više nije znao kako obraniti koš.

Cibona je nastavila istim tempom do kraja i došla do ogromne pobjede i vodstva od 3-0 u finalnoj seriji. Kao šlag na kraju, Ivan Velić izvadio je Damira Markotu kojeg je publika pozdravila s velikim pljeskom... Bivši reprezentativac pokazao je da u njemu i dalje ima dinamita i da se bez problema može nositi s mladićima.

Najbolji kod Cibone bili su Markota s 23 koša i Bundović sa 16, dok je kod Cedevite najbolji bio bivši vuk Filip Krušlin s 15 poena. Pitate se sigurno gdje je na tome popisu Jacob Pullen? E pa on je odigrao možda i najlošiju utakmicu otkad je stigao u Cedevitu. Igrao je samo 17 minuta i za to vrijeme zabio samo tri koša. Teško da možete nešto napraviti kada vam najbolji igrač ima ovako katastrofalan učinak.

Ako se netko sjeća, Bundović je bio jedan od najboljih igrača uz Darija Šarića na Europskom prvenstvu U16 2010. godine kada je naša reprezentacija osvojila srebro. Briljirao je i u juniorima Cedevite s kojima je nekoliko puta osvajao prvenstvo Hrvatske, a onda se uputio u seniore.

Lutao je po Turskoj gdje se nije baš najbolje snašao, dominirao na Kosovu s 20 koševa po utakmici, a onda se okušao i u BiH. Na kraju se odlučio vratiti u Hrvatsku i potpisao je za Cibonu. Stigao je na mala vrata, a sada je pokazao o kakvom talentu je riječ i uništio je svoj bivši klub u finalnoj seriji.

Cedevita je prvenstvo Hrvatske osvajala pet godina zaredom, no čini se da će ove godine toj seriji doći kraj. Naravno, ostala je do kraja još jedna utakmica, ali obzirom na ono što su prikazali u prethodne tri utakmice, teško da mogu ovakvu Cibonu pobijediti četiri susreta zaredom i osvojiti naslov.

Sljedeća utakmica igra se također u Domu sportova i to u četvrtak gdje će Cibona juriti prvi naslov nakon 2013. godine.