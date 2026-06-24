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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
ČEKAJU SE SENATORI PLUS+

Vuku nas igrači iz drugog plana. Ako želimo napraviti nešto na SP-u, zvijezde moraju iskočiti!

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Kramarić je bio najbolji strijelac naše kvalifikacijske skupine, u ove dvije utakmice još nijednom nije ni zaprijetio. Modrić i Kovačić nisu pravi, Gvardiol je imao problema i protiv Engleske i protiv Paname...

Hrvatska nakon dvije utakmice ima tri boda. "Vatreni" su pobjedom nad Panamom (1-0) odškrinuli vrata nokaut-faze Svjetskog prvenstva i sada se u našem taboru ipak lakše diše. Zlatko Dalić već je na press konferenciji bio prilično jasan i iskren, izbornik nije poletio previsoko, već je otvoreno govorio o problemima u igri naše reprezentacije i stvarima koje u budućnosti moraju biti puno bolje.

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