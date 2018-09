Vulić je i igračima i navijačima udahnuo novi život i energiju...

Zoran Vulić servirao je u svom petom povratku na Poljud ''bronhi'' navijačima Hajduka, koji nakon pobjede protiv Rudeša ipak malo lakše dišu. Prekinut je crni niz od šest utakmica bez pobjede, najgori u povijesti nastupa u HNL-u...

No unatoč pobjedi, neke boljke koje su mučile momčad koju je Vulić naslijedio od Kopića i večeras su bile vidljive. Prije svega se to odnosi na ''blackout'' u drugom dijelu prvog poluvremena, kada je Mrkonjić propustio rijetko viđenu priliku matirati Posavca. Golman Hajduka majstorski mu je skinuo zicer kad su već svi vidjeli loptu u golu. I sam Vulić priznao je da bi ih ozbiljnije momčadi od Rudeša sigurno kaznile, a tko zna kako bi se dalje razvijala situacija da je Rudeš izjednačio.

U tjedan dana koliko je proveo s momčadi, Vulić je napravio nekoliko promjena. Kapetansku traku vratio je Miji Caktašu, a ovaj mu je uzvratio najboljom utakmicom ove sezone. Ne samo s dva postignuta gola, nego i zbog trke i vođenja momčadi. Nejasno je zbog čega jedan dio publike na Poljudu uporno zviždi Caktašu, pogotovo nakon ovako odigrane utakmice!?

Vratio je Vulić i Borju Lopeza u momčad, pojasnio je to njegovim iskustvom i najavom kako bi s njim u pravoj formi i obrana bila puno stabilnija. Novu je ulogu namijenio i Hamzi Barryju, koga je posebno pohvalio. Obzirom da je od Rudeša očekivao zatvorenu igru, procijenio je da mu umjesto ''razarača'', na mjestu zadnjeg veznog više vrijedi veznjak koji će kreirati igru iz dubine, i to mu se i te kako isplatilo. Igra Hajduka bila je tečnija i smislenija. Na koncu i efikasnija. Zabio je i Ivanovski, što će mu sigurno dati dodatno samopouzdanje, solidni su bili Gyurcsó i Tudor koji je ušao u drugom dijelu... Sve u svemu, zaigrao je Vulić na kartu iskustva, tražio je od iskusnih igrača da preuzmu odgovornost, i to mu se isplatilo.

Vulić je dakle upisao prvu pobjedu, no na igri će morati još i te kako poraditi. Ne zaboravimo, ipak je na dugoj strani stajao slabašni Rudeš, koji ni kod 3-0 nije izlazio iz svoje zatvorene formacije, a opet su uspjeli zabiti gol i stvoriti stopostotnu priliku koju je Mrkonjiću bilo teže promašiti nego pogoditi. Boljke su to koje su mučile i Kopića... Vulić je uvijek gradio svoje momčadi od obrane, i to je mukotrpan posao koji ga opet čeka. A vremena nema, jer do derbija s Dinamom još su dva tjedna, u kojima mora dodatno podići igru i samopouzdanje momčadi.

Za kraj, treba notirati i dvije poruke koje su navijači podigli na sjeveru Poljuda, obje su odaslane članovima Nadzornog odbora, obje s jasnom porukom ''da se više nikad ne kandidiraju''.