Vulić: Previše smo se istrošili, a pravi zadaci nas tek čekaju

Hajduk je nakon tko zna koje drame po redu uspio izbaciti Šibenik nakon produžetaka (2-1) i proći u četvrtfinale Kupa. Visjeli su Splićani sve do samog kraja, a onda su uspjeli preokrenuti golovima Saida i Jurića.

- Povijest se ponavlja, po tko zna koji put teška utakmica. Ovaj put je bilo toliko prigoda za gol, ali lopta nije htjela u mrežu. Bili smo bolji i kvalitetniji, Šibenik je bio opasan, zabili su nam na brzinu gol koji smo mi pripremali zabiti. Trebalo se vaditi, a to nije nikad lako, pogotovo ne u Šibeniku - rekao je trener Hajduka Zoran Vulić nakon teške pobjede.

Imali ste dominaciju nakon gola, ali realizacija opet nije bila na nivou?

- Krivo mi je što smo se toliko istrošili, čeka nas teška utakmica u nedjelju, ali u kupu je najvažnije proći, treba se sad rekuperati i odmoriti, jer smo par igrača izgubili zbog ozljeda.

Više šansi ste imali kada je na bok prešao Juranović.

- Tudor se ozlijedio i zato smo mijenjali. Jura svoje odradi pošteno, tom momku treba odati počast, tako se bori za dres Hajduk. Volio bih imati takvih 11 igrača koj će natopiti znojem dres svaki put.

Jurić je bio igrač prevage?

- Stanko se diže, čestitke i njemu, daje sve od sebe, to je put kakve karakterne igrače moramo nalaziti.

Što mislite o Šibeniku?

- Svaka čast, dali su sve od sebe, želim im od srca da uđu u prvu ligu. Bez obzira što nekad prijeđe s tribina i pokoja riječ više, to je ta nogometna atmosfera, to je Dalmacija...

Labrović i Bulat?

- Bulat je odličan, perspektiva ne samo Šibenika, nego i Hrvatskog nogometa, samo treba raditi. Golman je obranio što ne bi i veći, ali to je Hajduk, to je motiv, da dođu juniori Hajduka, protivnik bi dao sve od sebe da se dokaže - zaključio je trener Hajduka.

Trener Šibenika Borimir Perković tužan je bio nakon poraza, ali nema zašto biti. Njegovi momci su dali sve od sebe i pokazali da itekako pripadaju u prvoligaško društvo.

"Bili smo blizu"

- Šteta golova u zadnjim sekundama. Imali smo igrača manje jako dugo. Sve što smo predviđali tako je i bilo, znali smo da ćemo teško kontrolirati loptu i posjed, ali sve što smo izdogovarali u fazi obrane moji su igrati to i napravili. Nismo bili u niti jednom momentu podređenom položaju,. Pogotovo dok smo imali isti broj igrača. Pa i kasnije. Mogu pohvaliti svoje igrače, vjerujem da ćemo ovako i nastaviti. Ovo je najgore za nas, energetski smo se potrošili, a nismo prošli dalje.

Imate li kvalitetu za Prvu ligu?

- Ovo nije naš pravi stil igre, većina momčadi se na Šubićevcu brani. Dva ponajbolja su bila dva mlada igrača, meni je kao treneru teško ih pohvaliti, to prepuštam vama. Zapamtite svi, za koju godinu gdje će igrati Marko Bulat, on je najveći potencijal u Hrvatskoj, sa 16 godina je počeo igrati seniorski nogomet. Kad njega nema, mene glava boli. Labrović pokazuje da je izuzetan potencijal - zaključio je Perković.

Bivši igrač Hajduka, danas u redovima Šibenika Boris Pandža kazao je kako ga Hajduk nije impresionirao.

- Nisu pokazali neku posebnu igru, nabacivanje dugim loptama i onda centarfor odlaže loptu za vezni red. Po meni je crveni karton prestrogo dosuđen, nije to bio start za isključenje, ali to je 'sindrom većih momčadi', koje imaju vjetar u leđa, i to je to.... S igračem manje bili smo u podređenom položaju, ali smo se držali koliko smo mogli. Što se tiče mene nisam imao neki poseban osjećaj ili motiv, ništa posebno, osim što kad gostuje Hajduk dođe puno gledatelja, bude dobra atmosfera...

Stanko Jurić bio je Hajdukov junak, postigao je gol u zadnjoj minuti produžetak i donio prolaz.

- Najvažnije je bilo proći, nismo znali da će biti ovako teško, ali Šibenik je neugodna momčad. Na kraju smo slavili, malo je bilo nezgodno gledateljima, ali eto, bilo je važno proći i to smo ostvarili. Šibenik se nakon vodstva povukao, čekali su nas i pokušavali iz polukontre i prekida, a mi smo po lošem terenu teško dolazili do šanse. Cijeli tjedan smo pričali da se ne smije dogoditi gol iz prekida i baš to nam se dogodilo. Na koncu smo zasluženo slavili, ali neke stvari ipak moramo popraviti da bi išli prema naprijed.