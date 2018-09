Vulić: Tko ne želi igrati ovdje, može odmah napustiti Hajduk

Uzbuđen sam, čast mi je vratiti se kući nakon dugo vremena, ovo je moja kuća. Učinit ću sve da napravimo dobar rezultat, svi me poznajete, samo sam stariji 15 godina, rekao je u uvodu predstavljanja Zoran Vulić te se okrenuo svlačionici:

- Momčad ima prostora za napredak. Došao sam u situaciji koja nije dobra, potrebno mi je vrijeme da upoznam momčad i potreban mi je mir. Nije to baš lagan posao jer da je, ne bih ja tu bio. Najvažnije je da u ovom trenutku gledamo svaku sljedeću utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201188 / ]

Vulića je u svlačionici dočekala teška situacija, neki igrači odbijali su igrati, bodovno stanje na tablici daleko je ispod očekivanja...

- Svi imaju ugovore, profesionalci su, tko ne želi igrati, može odmah napustiti klub. Svakom igraču mora biti čast i ponos da je u velikom klubu. Nisam se ni ja slučajno obukao u plave gaće i bilu majicu. Igrači moraju poštovati i cijeniti klub, i ispunjavati svoje ugovore.

Jasmin Huljaj otkrio je kako je Željko Kopić sam tražio odlazak te kako je Vulić bio od prvog dana u najužoj konkurenciji, ali da je cijeli proces trajao nešto duže zbog delikatnosti procesa.

- Tražili smo najbolje rješenje, trenera koji može pokrenuti momčad u ovom trenutku, i vjerujemo da smo u gospodinu Vuliću te njegovim pomoćnicima Mladenu Praliji i Mariju Careviću i pronašli. Svjedoci smo rezultatske krize nakon koje smo uzeli u razmatranje promjenu trenera. Ja sam bio za da se treneru Kopiću da prilika i da ostane na klupi, no ovo je bila isključivo njegova odluka - rekao je predsjednik te potvrdio da je klub razmatrao i dolazak Igora Tudora na klupu:

- Tudor je bio jedan od kandidata, uz ostanak Kopića koji je bio moj izbor. Žao mi je što je Kopić morao otići, no okrećemo se onome što je ispred nas, nećemo se vraćati u prošlost.

Vulić je potpisao ugovor na dvije godine, a vraća se peti put na klupu Hajduka.

- Momci imaju kvalitetu, to nije sporno, ali negdje je došlo do bloka. Sada treba ukloniti taj blok i krenuti dalje.

U prošlosti se Vulić nije baš rastajao s upravama u dobrim odnosima, a prvi dojmovi o aktualnim čelnicima su pozitivni.

- Ja sam Dalmatinac, temperamentan, takav sam na klupi, to je ritual života nas u Dalmaciji. Znam da je navijačima teško, i meni je bilo teško, ali moramo jedan drugoga podržati i stvoriti mir da momčad reagira na pravi način. Nema vam kod mene posebne priče, ne volim puno pričati ovako, volim pričati na travi, na zelenom terenu...

Iako su u prošlosti prvu momčad Hajduka napustila trojica kondicijskih trenera, a momčad ne izgleda trkački dobro, još uvijek se na zna tko će preuzeti taj segment posla.

- Razgovarat ćemo, vidjet ćemo što nam je na raspolaganju od kadra koji je već tu, pa ćemo odlučiti.

Za sada nije upitan ni status kapetana Josipa Juranovića, a u momčad se vraća Hysen Memolla.

- Ne trebaju nam dodatne turbulencije, za sada je Jura kapetan, a Memolla je vraćen i ranije.

Vulić je u prošlosti bio poznat kao trener koji se ne libi dati priliku mladim igračima.

- Tako je bilo, tako će i biti. Igrat će najbolji, u to ne treba sumnjati. Da je i pionir, igrao bi ako je najbolji.

Posted by HNK Hajduk Split on Monday, September 10, 2018

Huljaj: Kopić je sam inicirao odlazak

Predsjednik Jasmin Huljaj pojasnio je kako je tekao izbor novog trenera te otkrio kako nije klub inicirao smjenu, nego je Kopić sam zatražio sporazumni raskid ugovora.

- Svi smo bili svjesni loših rezultata, ali smo vjerovali u trenera Kopića i dali mu povjerenje da nastavi raditi. Kasnija događanja su pokazala da to nije bilo dobro, no sada nije ni mjesto ni vrijeme za razgovor na tu temu. Možda kad se trener Kopić odmori i oporavi zdravstveno. No raskid ugovora bila je njegova odluka, i klub je nakon toga potražio nova rješenja. Vjerujem da smo pronašli najbolje moguće rješenje za Hajduk.

Igor Tudor je u izjavi za medije kazao da ga je predsjednik Hajduka kontaktirao između utakmica protiv Intera i Slaven Belupa, a Hulja je kazao da je kontakt bio tek iza utakmice u Koprivnici.

- Možda se Tudor zbunio oko datuma, siguran sam da ga nisam kontaktirao ranije. S njim sam se rastao u dobrim odnosima, uvijek možemo sjesti i popiti kavu... – odgovorio je Huljaj i dodao kako mu ne smetaju fotografije Zorana Vulića s Igorom Štimcem koje su se pojavile odmah nakon objave da je Vulić novi trener.

- Nemam namjeru gledati tko se s kim nalazi, to ne utječe na moju odluku. Ako aludirate na odlazak Kopića, ponavljam, to je bila njegova odluka, pokazalo se da je to najbolje i za njega i za klub, i tu za mene ta priča i završava.

Vulić je potpisao na dvije godine, no nedavno je i Kopić dobio produženje ugovora pa se nije dugo zadržao na klupi.

- Žalostan sam što se situacija tako odvila, ponavljam, moj izvor je bio trener Kopić, ali vjerujem da se možemo izvući iz ove neugodne situacije. Iz ranijih smo izlazili jači, pa ćemo i iz ove – kazao je Huljaj i dodao kako je on optimističan kad je u pitanju budućnost Hajduka.

- Ima prostora za napredak u svim segmentima, od integracije prve i druge momčadi, Akademije, kvalitetnije podrške Radne zajednice, svatko mora dati što je više moguće da idemo naprijed. Klub se mjeri po uspjesima prve momčadi, a neuspjeh je jednako neuspjeh i igrača i ljudi koji rade na porti... Moramo posložiti sve da rade u istom ritmu, da se svaki kotačić vrti u istom smjeru. Želimo dugoročnu suradnju, u ovoj sezoni cilj je stabilizacija momčadi, a iduće godine ćemo o ciljevima. Ponekad oni dođu i prije nego se očekuje, bilo je i takvih slučajeva.

Bjelanović: Moj mandat je uvijek na raspolaganju

Sportski direktor Saša Bjelanović također je zaželio dobrodošlicu treneru i kazao kako mu stoji na raspolaganju za sve što mu treba.

- Izbor gospodina Vulića je najlogičniji izbor, on dobro poznaje situaciju, prolazio je ovakva razdoblja, trofejni je trener koji ima kvalitetu, energiju, poznaje mentalitet i on je za nas najbolji izbor. Ja sam tu da mu pomognem, da uspostavim komunikaciju i da osiguram da svi u klubu budemo servis prve momčadi, jer kao što je rekao predsjednik, rezultati prve momčadi su ogledalo kluba. Sretni smo što smo ga vratili kući.

Ponovio je kako i sam osjeća odgovornost za stanje u kojem se klub našao.

- Nisam nikad bježao od odgovornosti, moj mandat je uvijek na raspolaganju, a rezultati kreiraju sliku i javno mišljenje o mom radu.

Iako se u prošlosti dosta inzistiralo na izvješćima svih trenera, znalo se dogoditi da novi trener ne zatekne ni jedna jedini papir ili podatak o stanju momčadi. Ovoga puta to ne bi trebao biti slučaj.

- Poznavajući stručnost gospodina Kopića, koji je studiozan i koji je pratio sve treninge, utakmice..., ne sumnjam da postoje svi potrebni podaci i ako osjeti potrebu, gospodin Vulić ih sigurno može dobiti.