NJEMAČKA LIGA

Vušković i dvojica 'vatrenih' nastupila u Bundesligi, palo čak sedam golova u jednoj utakmici

Piše HINA,
Vušković i dvojica 'vatrenih' nastupila u Bundesligi, palo čak sedam golova u jednoj utakmici
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

RB Leipzig nastavlja pobjednički niz, Baumgartner heroj s dva gola! Drama u Mainzu, golijada završila 4-3 za Leverkusen

Nogometaši RB Leipziga pred svojim su navijačima svladali HSV s 2-1 u utakmici sedmog kola njemačke Bundeslige, a to im je peta pobjeda u posljednjih šest prvenstvenih utakmica u kojima su bez poraza. 

Austrijski reprezentativac Christoph Baumgartner postigao je oba pogotka za domaću momčad, prvi u 45. minuti, a drugi u 50. minuti, koji se pokazao pobjedničkim. HSV je do izjednačenja došao u 48. minuti golom Sambija Lokonge. Hrvatski reprezentativac Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu i ponovno bio jedan od najbolje ocijenjenih u sastavu HSV-a.

Bundesliga - RB Leipzig v Hamburger SV
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

I Kristijan Jakić je odigrao cijeli dvoboj za Ausburg na gostovanju u Koelnu, gdje je utakmica završila 1-1. Gosti su poveli u 54. minuti pogotkom Fabiana Riedera iz kaznenog udarca, a za Koeln je izjednačio u 76. minuti Said El Mala.

Težak poraz na domaćem terenu doživio je Wolfsburg, od kojeg je s 3-0 bolji bio Stuttgart. Tiago Tomas (35), Maximilian Mittelstadt (55) i Angelo Stiller (80) bili su strijelci za Stuttgart.

Lovro Majer je za Wolfsburg igrao od 69. minute.

Werder je u Heidenheimu dvaput vodio, ali je na kraju osvojio samo bod. Marco Grull (50) je postigao pogodak za 0-1, a izjedanačio je Stefan Schimmer (67). Gosti su ponovno poveli preko Jensa Stagea (69), a konačnih 2-2 postavio je Jonas Fohrenbach (83).

Mladi 18-godišnji hrvatski nogometaš Patrice Čović bio je početnoj postavi Werdera, a igrao je do 68. minute.

Čak sedam pogodaka palo je u Mainzu, gdje je gostujući Bayer Leverkusen došao do pobjede 4-3. Za goste je dvostruki strijelac bio Alex Grimaldo (11-11m, 45+3), a po jedan gol su postigli Christian Kofane (24) i Martin Terrier (87). Pogotke za Mainz postigli su Lee Jae-Sung (34), Nadiem Amiri (71-11m) i Armindo Sieb (90).

U 18.30 sati vodeći Bayern na Allianz Areni u Muenchenu dočekuje Borussiju Dortmund pod vodstvom Nike Kovača.

Bayern ima maksimalnih 18 bodova, dva više od RB Leipziga koji ima utakmicu više. Treći je Stuttgart s 15 bodova, a Borussia Dortmund je na četvrtom mjestu sa 14 bodova, koliko ih ima i Bayer Leverkusen uz utakmicu više.

