Vušković isti dan raskinuo, pa potpisao novi ugovor s 'bilima'. Evo što je u pozadini cijele priče

HNK Hajduk Split i igrač Vušković Luka raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom igranju, vijest je koja je danas uznemirila navijače splitskog kluba.

Međutim, razloga za brigu nemaju, Vušković i dalje ostaje igrač hrvatskog doprvaka! Samo pod nešto drugačijim uvjetima.

Naime, 'bili' su s Vuškovićem isti dan raskinuli stari ugovor, a potom potpisali novi, do ljeta 2026. Zašto? Vušković je u siječnju potpisao ugovor s Hajdukom nakon što je navršio 16 godina, ali pošto se radi o maloljetniku, ugovor nije mogao biti sklopljen na duže od tri godine, piše Dalmatinski portal. Dakle, Hajduk mu je na ovaj način produžio ugovor za dodatnih šest mjeseci.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A bez obzira na to što je potpisao novi ugovor, Vušković je možda odigrao i posljednju utakmicu za 'bile', barem u ovom mandatu.

Jer interesa za najvećeg Hajdukovog dragulja ne manjka. Ponuda ima, Hajduk ga želi prodati, obitelj je također za to, a u prilog čitavoj priči ide i to što je Lukin otac Danijel, koji je dugi niz godina radio u Hajdukovoj akademiji kao trener, nestao s popisa Hajdukove stručne piramide trenera. Možda je to znak da se Vušković senior sprema na odlazak u inozemstvo sa sinom...