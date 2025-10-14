Vušković je klasa, a ima ih još! Olić od 'izgubljene generacije' stvara prilično ozbiljnu momčad

Hrvatska U-21 reprezentacija upisala je prvu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027. u Srbiji i Albaniji. Izabranici Ivice Olića svladali su Ukrajinu (1-0) u Velikoj Gorici, tako su na dva kola dohvatili četiri boda. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Leon Grgić koji je poentirao iz odbijanca nakon slobodnog udarca Luke Vuškovića koji je odsjeo na vratnici.

