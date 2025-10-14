Obavijesti

Vušković je klasa, a ima ih još! Olić od 'izgubljene generacije' stvara prilično ozbiljnu momčad

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Vušković je klasa, a ima ih još! Olić od 'izgubljene generacije' stvara prilično ozbiljnu momčad
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

HRVATSKA - UKRAJINA 1-0 Opći je dojam kako u ovoj reprezentaciji nema velikih imena kao prijašnjih godina kad su naši izbornici u napadu imali Belju, Matanovića, Ivanovića... Ali ova selekcija djeluje čak i moćnije

Hrvatska U-21 reprezentacija upisala je prvu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027. u Srbiji i Albaniji. Izabranici Ivice Olića svladali su Ukrajinu (1-0) u Velikoj Gorici, tako su na dva kola dohvatili četiri boda. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Leon Grgić koji je poentirao iz odbijanca nakon slobodnog udarca Luke Vuškovića koji je odsjeo na vratnici.

