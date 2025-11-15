Vušković: Nisam dobro reagirao kod primljenog gola. Je***a...

Obavijesti

MLADI AS

Piše Luka Tunjić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vušković je u 90 odigranih minuta imao sedam otklonjenih opasnosti, osam puta je osvajao posjed, dobio je 11 od 18 duela, dvaput je presjekao dodavanje, a dodao je točno 74 od 82 lopte. Imao je i jedan udarac

Hrvatska je pobjedom protiv Farskih Otoka (3-1) osigurala nastup na SP-u 2026., a od prve minute je protiv Farana nastupio i Luka Vušković kojem je ovo bio drugi nastup za reprezentaciju. 

- Presretan sam što smo izborili Svjetsko prvenstvo. Bilo je teško, ali odigrali smo dobro drugo poluvrijeme i zasluženo prošli. Nisam dobro ušao u utakmicu, ali mislim da sam postepeno bio sve bolji. Nisam dobro reagirao kod primljenog gola i je***a, tako je, kako je. 

Crna Gora?

- Mislim da ću igrati za U-21, u utorak nas čeka Mađarska. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jesi li ostvario dječački san?

- Tijekom kvalifikacija za SP 2022. skupljao sam lopte na Poljudu. Nevjerojatan je ovo osjećaj. Ne mogu ga opisati, presretan sam. Navijači su bili sjajni kroz cijelu utakmicu, bodrili su nas

Stoperski tandem Joško - Luka, želiš li biti kao Gvardiol?

- On je nevjerojatan igrač, još uvijek je mlad. Pokazao je o kakvom se igraču raditi, veliko je zadovoljstvo i gušt igrati s njime, Šutalom i ostalim reprezentativcima - rekao je Vušković nakon utakmice.

Vušković je u 90 odigranih minuta imao sedam otklonjenih opasnosti, osam puta je osvajao posjed, dobio je 11 od 18 duela, dvaput je presjekao dodavanje, a dodao je točno 74 od 82 lopte. Imao je i jedan udarac koji su mu blokirali. 

