HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 Vušković debitirao na velikom natjecanju, ali Hrvatska je pala 4-2 od Engleske. Mladi stoper kaže: glavu gore i idemo dalje
Vušković otkrio što su mu rekli suigrači: Mogao sam reagirati bolje. Bilo je dosta loših stvari
Luka Vušković (19) odigrao je prvu utakmicu na velikim natjecanjima za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Osim debija, druge će stvari htjeti brzo zaboraviti jer je Engleska pobijedila 4-2 u Dallasu. Izašao je iz igre u 66. minuti.
- Sve u svemu, imali smo neke dobre stvari i dosta lošijih. Moramo iz njih naučiti i pripremiti se za iduću utakmicu. Ovo je turnir, treba se pripremiti i dati sve od sebe - rekao je Vušković.
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Je li ga Stones gurnuo kod drugog gola Harryja Kanea krajem prvog poluvremena?
- Ne sjećam se, mogao sam i ja malo bolje reagirati, ali što je, tu je. Idemo dalje - rekao je igrač Tottenhama.
Što su mu rekli suigrači nakon utakmice?
- Glavu gore, nemamo što sad, izgubili smo od vrhunske ekipe i moramo dati sve od sebe - zaključio je.
Gvardiol: Nije se lako vratiti, ali mi smo Hrvati
- Ne možemo biti zadovoljni, nismo uzeli bod, ali to je nogomet. Dvaput smo se vraćali u utakmicu, uspjeli smo se vratiti. Na kraju manjak koncentracije, primili smo treći gol i jako se teško bilo vratiti. Prebacili smo se u formaciju s četiri, primili četvrti i to je bilo to - rekao je Joško Gvardiol.
- Ja se osjećam dobro. Što se tiče ozljede, naravno da igram nešto drugačiju ulogu nego u klubu, nisam toliko ofenzivniji. Imamo vremena pripremiti se za iduću utakmicu. Nije se lagano vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo glavu. Organizirat ćemo se i pokušati uzeti što više bodova u dvije utakmice - dodao je.
Koliko je ovaj rezultat plod dobre igre Engleza, a koliko loše igre Hrvatske?
- Znamo njihove kvalitete. Jako su opasni, znali smo da će nas male greške koštati i to se dogodilo. Imali smo i mi par šansi, ne koliko i oni. Nismo bili na nivou na kojem bismo trebali biti protiv takve reprezentacije. Proći ćemo snimku Kaneova drugog gola, teško mi je to komentirati - zaključio je.
Hrvatska nastavlja Svjetsko prvenstvo u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu protiv Paname u Torontu, a potom će 27. lipnja od 23 sata igrati protiv Gane u Philadelphiji. Ta bi utakmica mogla odlučiti putnika u šesnaestinu finala.
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