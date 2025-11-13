Obavijesti

Vušković protiv Farana ruši rekord. Evo kome će Dalić još dati priliku na Rujevici...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Vušković protiv Farana ruši rekord. Evo kome će Dalić još dati priliku na Rujevici...
Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Luka Vušković postat će najmlađi branič koji je počeo natjecateljsku utakmicu za ‘vatrene’. Vraćamo se na 3-5-2 sustav, nismo ga igrali čak godinu dana

Hrvatska reprezentacija ulazi u finiš kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Sutra "vatreni" dočekuju Farske Otoke, a tri dana kasnije igraju kod Crne Gore. Našima za potvrdu plasmana na svjetsku smotru treba tek bod, pa izbornik Zlatko Dalić ima luksuz oprobati i neke igrače koji kroz kvalifikacije nisu bili u prvom planu.

