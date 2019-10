'Wales ima imperativ pobjede i mora srljati, to je naša prilika'

Izbornik Zlatko Dalić najavio je nekoliko promjena u sastavu Hrvatske protiv Walesa, a jedna od njih trebao bi biti Nikola Vlašić, koji bi trebao zamijeniti kartoniranog Marcela Brozovića.

Logičan je to izbor Zlatka Dalića, a i samo Vlašićevo pojavljivanje pred medijima odmah po slijetanju u Cardiff potvrđuje logičnost takvog zaključka. Naravno, nezaobilazno je bilo pitanje o veličanstvenoj atmosferi i visokoj pobjedi nad Mađarskom te u kakvoj je Nikola formi.

- Osjećam se dobro, nakon utakmice u Splitu strašna je atmosfera u i oko reprezentacije, ali dojmovi su se već slegli i sada razmišljamo samo o Walesu, znamo kako smo na zadnjem okupljanju nakon prve odlične utakmice u Slovačkoj zeznuli u Azerbejdžanu... Nadamo se da ćemo ovdje odigrati kvalitetnu utakmicu i kvalificirati na Euro.

Kakvu utakmicu očekujete?

- Očekujem tvrdu utakmicu, baš kao što je bila u Osijeku. Sad nas čekaju teški uvjeti, oni će imati podršku svojih navijača, a imaju i klasne igrače, no ipak vjerujem da smo mi ipak kvalitetnija momčad od Walesa.

Je li vam izbornik rekao da ćete startati od prve minute?

- Ne zna se to još ništa, tek imamo trening i sastanak pa ćemo vidjeti, ali ja sam spreman i poštovat ću bilo kakvu odluku izbornika.

Walesu trebaju tri boda, spomenuli ste da imaju klasne igrače Valea, Jamesa, Ramseya... Kako će oni krenuti?

- Oni će ići na pobjedu, a mi nemamo imperativ, i to je naša prednost. Oni moraju srljati naprijed, i to je naša prilika. O pojedincima ne bih, ali sama imena i klubovi u kojima igraju potvrđuju o kakvim se igračima radi. No ipak, mislim da smo mi kvalitetniji od njih.

Kako se vi osobno osjećate?

- Osjećam se odlično, igram svaku utakmicu po 90 minuta, u dobroj sam formi... Čekam svoju šansu u reprezentaciji i ako me izbornik treba, ja sam tu.

Kad ste odlazili u Rusiju mnogi su mislili da nećete biti u fokusu izbornika, je li vas bio strah?

- Možda oni koji nisu imali percepciju koliko je CSKA veliki klub, koji je među prva tri u Rusiji, koji je lani igrao Liga prvaka, koji se stalno bori za naslov, koji igra moderan i lijep nogomet... Oni koji bolje poznaju nogomet znali su da je to za mene prava prilika da se dokažem.

Evo, tu smo na Otoku, je li Everton već požalio što su vas tako lako pustili?

- Ne vjerujem, imaju oni odličnih igrača, ne znači to njima puno...