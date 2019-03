Wanda Nara ne prestaje pričati o Perišiću, napao ju je Cassano

Nije istina da se Perišić žalio Mauru na mene, kaže Wanda Nara koja je na udaru posljednjih mjeseci zbog raskola u Interu.

Supruga i menadžerica donedavnog kapetana milanske momčadi, Maura Icardija ne prestaje komentirati događanja u klubu, otvoreno kritizira igrače, zahtijeva bolje uvjete i veću plažu za svog muža, prijeti odlaskom...

Najviše u svemu tome ispaštaju Icardi koji je ostao bez kapetanske trake i ispao iz momčadi te Inter koji se mora boriti s problemima u svlačionici.

- Ovakvo ponašanje Perišića je sramota i nepravda prema Icardiju. Matteo Politano mu je očigledno htio pružiti podršku, a onda je Perišić došao i sve to pokvario. Icardi se tretira kao čudovište, a to je krajnje bezobrazno - rekla je prije nekoliko dana Wanda komentirajući proslavu gola igrača Intera tijekom koje je Ivan Perišić upozorio Politana da ne slavi kao svrgnuti kapetan. Bio je to drugi put da Wanda spominje našeg reprezentativca u negativnom kontekstu.

Wanda: Ako sam ja problem, šutjet ću

Sad ga se ponovno dotaknula u razgovoru za Tiki Taku.

- Nije istina da se Perišić žalio Mauru, nikada me nije pitao o tome što sam govorila - rekla je Wanda koja je potom ponovno stala u obranu svog muža.

- Na kraju je uvijek Icardi kriv. Ne valja ako ne priča, ne valja ako priča. Uvijek sam o Interu pričala samo pozitivne stvari, zar mi ni to nije dopušteno? Pitala sam je li problem da gostujem ovdje i pričam o Mauru, da ću otkazati sve ako sam ja uzrok problema, ali su mi odgovorili da je u redu, da nema nikakvih problema.

Inter i Milan 17. ožujka igraju gradski derbi, mogao bi i on proći bez donedavnog kapetana.

- Ne znam hoće li igrati u derbiju. Naravno da bih ja voljela da bude na terenu - prokomentirala je Wanda.

O kaotičnoj situaciji u Interu pričao je i Antonio Cassano.

- Previše pričaš na društvenim mrežama, ti kreiraš sav ovaj kaos. Ljudi u klubu nisu ludi pa su bez razloga oduzeli Mauru vrpcu. Ako Icardi doista želi igrati - igrat će. Ako ne želi, neka nestane iz Intera. Kada sam imao 20 godina, bio sam u Romi zamjenik kapetana, a Spalletti mi je to oduzeo i rekao da nisam dobar primjer. Bio je u pravu. Ista je priča i u ovoj situaciji - odbrusio je Wandi Cassano.

Ugovor, navodna ozljeda i oduzeta traka

Inter nije želio pristati na Icardijeve zahtjeve za novim ugovorom i obećati mu tražene bonuse. Otkako su prije više od mjesec dana krenula prepucavanja oko ugovora, Icardi ne igra, a službeni je razlog navodna ozljeda koljena. Klub ga je odmah podvrgnuo pregledima i ustanovili su da je Argentinac potpuno zdrav, no Mauro ne odustaje od svog nauma i želi otići na operaciju koljena. Ubrzo mu je oduzeta kapetanska traka.

Otkako nema Icardija i otkako se igra Intera ne svodi sao na 'pronađimo Maura i dodajmo mu loptu', jedan od onih koji su proigrali je i naš Ivan Perišić.