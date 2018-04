Wang i Zhao: Sunce, djevojke, more... Divno je na Kvarneru

Od veljače u Rijeci rukomet igraju 25-godišnjaci, vratar Wang Quan i lijevi vanjski Zhao Chen.

Dvojica kineskih rukometaša (205 i 203 cm) u Zametovom dresu.

Nenad Zvonarek, hrvatski trener koji već 11 godina radi u Kini, i kao izbornik i kao trener, pozvao je riječku legendu Valtera Matoševića da trenira vratare u Kini. Valter je na najdaljem mogućem istoku ostao nekoliko mjeseci, a vratio se - s dva Kineza.

- Nisu ni samo ojačali konkurenciju, ni došli tek kao atrakcija. Dečki su istinska, velika pojačanja bez kojih bi se Zamet borio za opstanak - priča nam Matošević koji nije od velike ‘ćakule’.

- Tu sigurno nisu došli zbog love - smije se Valter.

Što kažu Wang i Zhao, kako im je u Rijeci i Hrvatskoj, koliko ih vuče Kina, dokad kane ostati, koji su im planovi za nastavak karijere...?

- Tu smo od veljače i prvi je dojam bio kombinacija oduševljenja i šoka. Kvarner je predivan. I mi dolazimo iz turističke regije na moru, Jiangsua, ali ovo je nešto zaista prelijepo - priča golman Wang Quan.

- Prvi je šok uslijedio kad smo direktora Vedrana Babića pitali koliko ljudi živi tu. Čovjek nam kaže “Četiri-četiri i pol milijuna ljudi”. Mi si mislimo “Pa i nije baš veliki grad”. Dok nam nije pojasnio da je to stanovništvo - cijele države. Naš Nanjing ima 11 milijuna stanovnika, a u Kini baš i nije na glasu kao neki veliki grad!

Zhao Chen je vrh svog riječkog popisa složio ovako:

- Sunce i more, ljepota djevojaka, opuštena narav i dobrodušnost Primoraca te vrhunska riba. Uglavnom jedemo ribu i morske plodove. Živimo na 5 minuta hoda od dvorane, iz stana nam puca pogled na Kvarner i Učku. Znamo pitati “Kako si?”, pozdraviti sa “Dobar dan” i “Bog” i... To je to. Pomažemo se engleskim koji bi nam morao biti znatno bolji. Slobodno vrijeme? Šetnje uz more. Volosko, Opatija... Užitak.

Rukomet?

- Hrvatska je svjetska velesila. Učimo, doslovno svaki dan učimo i postajemo sve bolji rukometaši.

Ne ide im loše. Wang je na nedavno imao 14 obrana na utakmici.

Zhao zna zabiti i po sedam golova...