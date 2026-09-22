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TEK SLJEDEĆE GODINE?

Warren se oglasio o Hrgovićevoj borbi: Evo kada i protiv koga će Hrvat braniti naslov prvaka

Piše Issa Kralj,
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Warren se oglasio o Hrgovićevoj borbi: Evo kada i protiv koga će Hrvat braniti naslov prvaka
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Foto: Peter Cziborra
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Neće se boriti ove godine, ali borit će se početkom sljedeće. Izvest ćemo ga u ring. Trenutačno bi trebao boksati protiv Sancheza, rekao je

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Nakon što je ispisao povijest i osvojio IBF-ov pojas svjetskog prvaka Filip Hrgović nije skrivao ambicije za borbom pred domaćom publikom. Hrvatski teškaš ne skriva da su mu cilj najteže borbe, ali prije nastupa pred domaćom publikom mora odraditi jedan zadatak. 

Boksački promotor Frank Warren otkrio je najnoviji plan za Hrgovićevu prvu obranu naslova. Warren je otkrio kako Hrgović ove godine više neće ići u ring, a početkom sljedeće godine trebao bi braniti pojas protiv Kubanca Franka Sancheza. 

Podsjetimo, Hrgović je do povijesne pobjede u londonskoj O2 Areni došao nakon što je u devetoj rundi nokautom savladao favoriziranog 21-godišnjeg Mosesa Itaumu. 

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

Upravo je Sanchez odustao od borbe s Hrgovićem kako bi se Hrvat mogao boriti protiv Itaume. Kubanac je na kraju pristao na financijsku naknadu kako bi se meč između Hrgovića i Itaume mogao održati. Dio tog dogovora bila je i klauzula koja mu jamči borbu protiv pobjednika.

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- Neće se boriti ove godine, ali borit će se početkom sljedeće. Izvest ćemo ga u ring. Trenutačno bi trebao boksati protiv Sancheza - rekao je Warren. 

- Na to je pristao, to je obrana koju treba odraditi i zato smo Sanchezu platili mnogo novca da se povuče. Ako se pojavi nešto drugo, razgovarat ćemo sa Sanchezom, ali trenutačno je situacija takva. To je njegova ugovorna obveza - pojasnio je. 

Međutim, Warrenova posljednja rečenica ostavlja otvorena vrata. Ako Hrgović opet bude u prilici imati veliku borbu, njegov tim bi ponovno sjeo za stol sa Sanchezom te bi pokušali pronaći zajednički jezik. 

Sanchezovi ljudi početkom rujna bili su vrlo jasni. Njegov savjetnik Guadalupe Valencia rekao je da će inzistirati na statusu obveznog izazivača te da ih novi novac za povlačenje ne zanima. Drugim riječima, žele Hrgovića i žele njegov IBF-ov pojas.

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