Welbeck mora završiti karijeru nakon strašne ozljede zgloba?

Strašni su pehovi kroz karijeru pratili Arsenalovog Dannyja Welbecka (27), ali crne prognoze govore da se upravo dogodio najgori...

Welbeck je ozlijedio desni gležanj u utakmici Arsenala protiv Sportinga u Europskoj ligi, a prve informacije o stravičnoj ozljedi nisu nimalo dobre. Ovo bi mogao biti kraj njegove karijere.

- Trajno dislociranje bi moglo značiti da je završio svoju nogometnu karijeru, to je vrsta ozljede nakon koje nema oporavka - tvrdi medicinski stručnjak Jonathan Wilson koji je surađivao s nekoliko premijerligaških klubova.

Engleski nogometaš se ozlijedio u duelu s braničem Sportinga, nezgodno je doskočio na desnu nogu, a zglob mu se potpuno izokrenuo.

