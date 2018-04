Wenger posljednji put na Old Traffordu kao trener Arsenala

U posljednjoj Wengerovoj utakmici na Old Traffordu, Manchester United je golom Fellainija u prvoj minuti sudačke nadoknade pobijedio Arsenal s 2:1 . Iako su bili veliki rivali s francuskim stručnjakom, Jose Mourinho i Sir Alex Ferguson nisu propustili priliku da prije utakmice prirede hvalevrijednu svečanost za Wengera, a navijači crvenih vragova su trenera topnika nagradili pljeskom.

WATCH: Rivals for 22 years, friends in the end 👊



Manchester United presented Arsene Wenger with a special award on his last trip to Old Trafford as Arsenal's manager. pic.twitter.com/R5duKQk3O5