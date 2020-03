Westbrookov rođak zarobljen u Crnoj Gori: Treba mi pomoć...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hrvatski nogometaš i supruga pokazali kako se radi u izolaciji

Mnoge države diljem Europe ukinule su letove i zatvorile granice zbog korona virusa. To je stvorilo velike probleme za brojne strance koji igraju u Europi, a pogotovo američke košarkaše. Neki su uspjeli 'uteći' na vrijeme, ali neki do posljednjeg trenutka nisu znali hoće li njihovi klubovi igrati ili neće.

Justin Cobbs bivši je košarkaš Cedevite, a danas igra za Budućnost iz Podgorice. Vlasti Crne Gore obavijestile su kako će u subotu zatvoriti granice, a to je stvorilo paniku kod američkog košarkaša koji je potražio pomoć kako bi izašao iz zemlje i zaputio se kući u Los Angeles, gdje mu živi obitelj.

IM A PRO BASKETBALL PLAYER STUCK IN MONTENEGRO. NEED HELP CROSSING THE BOARDERS TO GET HOME BEFORE FLIGHTS ARE CANCELLED AFTER THE WEEKEND !!!! @TravelGov @Eurohoopsnet

— Justin Cobbs (@JCobbs1) March 20, 2020

- Ja sam profesionalni košarkaš koji je zarobljen u Crnoj Gori. Potrebna mi je pomoć da prijeđem granicu prije nego što ukinu sve letove nakon ovog vikenda - napisao je Cobbs na Twitteru, a nedugo nakon toga izbrisao je Tweet.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Inače, Cobbs je u Budućnost došao na početku ove sezone, a prošle godine igrao je za Cedevitu koja se potom spojila s Olimpijom i preselila se u Ljubljanu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Riječ je o sjajnom playmakeru koji je prošle sezone vukao 'vitamine'. A kada uzmemo u obzir da mu je NBA zvijezda Russell Westbrook rođak, onda nam je jasno odakle mu taj košarkaški DNK.

