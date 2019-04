Gazda UFC-a: Conor u penziji? Ma kakvi! Čeka da ga usrećimo

Ne, on nije zapravo u mirovini. Tu jednostavno postoje neke stvari koje Conor želi i mislim da se želi naći licem u lice sa mnom. Odraditi ćemo to u idućih nekoliko tjedana i doći do rješenja. Gledajte, sumnjam da smo ikome pružili više respekta nego njemu. Osim toga, zaradio je gomilu novaca, rekao je predsjednik UFC-a Dana White.

Conor se naprasno umirovio, ali izgleda kako je to samo njegov način rješavanja stvari. Tako bar misli predsjednik UFC-a koji se nada kako će pronaći rješenje da mu Irac ponovno donese neku zaradu. Conor McGregor želio je vlasnički udio u UFC-u, ali mu Dana White mu to nije dozvolio.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS/PIXSELL

- Zapeli smo tu gdje on traži dio vlasništva nad promocijom i to je to. Ali, pogledajte situaciju u košarci. Michael Jordan nikad nije imao vlasništvo nad dijelom lige i lista tako ide u nedogled. Conor je jako vrijedan za ovaj sport i za naš brand, UFC. Bit će teško, ali vjerujem da postoje drugi načini za usrećiti ga. UFC će postojati dugo vremena nakon Conora McGregora, Dane White i svi ostalih - rekao je predsjednik UFC-a, a prenosi Fightsite.

Ali već je nekoliko puta White zbog Conora radio 'čudne' stvari pa ne bi iznenadilo da mu ipak dopusti i vlasnički udio u najpoznatijoj organizaciji slobodne borbe. A onda, tko zna, Conor bi se i mogao naći u oktogonu.