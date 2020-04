White: Gradnja na otoku već je krenula, UFC počinje u svibnju

Iako neće ispuniti svoje prvotne tvrdnje po kojima je UFC trebao održati svoj event na privatnom otoku već 18. travnja, do tog događaja ipak će doći, tvrdi prvi čovjek organizacije Dana White.

UFC 249 trebao se održati 18. travnja u hotelu Tachi Palace u Kaliforniji, no potom je otkazan. Potom su krenule priče kako bi se mogao održati istog datuma na tom otoku, no to je bilo nemoguće, ali White ipak tvrdi - događaj se ne otkazuje.

- Govorim svim mojim dečkima da se ne brinu jer će do 'borilačkog otoka' doći. Infrastruktura se gradi, a kako to bude napredovalo ja ću dogovoriti borbe. Mogu ih i odvesti tamo ranije kako bi trenirali tamo. Kad to sve bude spremno, za nekih mjesec dana, možemo početi - rekao je White za ESPN.

Nitko još ne zna gdje je ta lokacija, ali špekulira se kako bi otok mogao biti negdje uz obalu Kalifornije.

White je također nahvalio Tachi Palace koji se nalazi u indijanskom rezervatu i obećao - UFC će se tamo vratiti!

- Čuvali su nam leđa, htjeli su da se ta borba održi. Zato ću im, po završetku svega ovoga, dovesti jednu veliku borbu - rekao je pa još jednom pokušao uvjeriti fanove:

- Bit ćemo prvi sport koji se vraća, ne bojte se!