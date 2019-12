Wilder: Joshua i ja? Ma da! Pa tu borbu nećete nikad dočekati

Anthony Joshua pobjedom protiv Andyja Ruiza vratio je ranije izgubljene pojaseve u svoj posjed, a jedini koji mu još fali nalazi se oko struka Deontaya Wildera.

I dok je borba njih dvojice velika želja navijača, a čini se i Anthonyja Joshue, Deontay Wilder odlučno tvrdi - od toga nema ništa!

- Ne vjerujem da ćemo ikad vidjeti borbu za sve pojaseve. Neće je biti i ne želim da joj se ljudi nadaju. Nisu mogli reći moje ime, bježe od mene. Preopasan sam. Vidjeli ste što radim u ringu. Ja se ne igram okolo - rekao je Wilder za američki Athletic pa nastavio:

- Ako ga je Ruiz skinuo, strah ih je što tek ja mogu učiniti. Zamislite. Joshua i Hearn me izbjegavaju, oni se ne usude niti izgovoriti moje ime. Njegov promotor priča o statistici, ovim brojkama, ovome i onome, no istina je da nikog nije briga za to.

Joshua je odlično taktički boksao protiv Ruiza i u potpunosti ga nadigrao, no Wilder nije oduševljen:

- Trčkarao je naokolo i biciklirao cijeli dan. Imao je Klička u timu i bio je poput Klička. Čovječe, ja želim dominirati ljude. Možda sam ja previše grub, pretvrd i živim u snovima s obzirom na vrijeme u kojem smo. Možda svijet želi to mirno s*anje. Moj mentalitet drukčiji je od ostalih. Ako sam prvak želim izaći i isprebijati nekog.

Wilder će se krajem veljače boriti s Tysonom Furyjem, a ishod te borbe mogao bi odlučiti i sljedećeg Joshuinog protivnika.

