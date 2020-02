Wilder se požalio na kostim: Nisam osjećao noge, ima 20 kg

Obećano - napravljeno. Tyson Fury je u duhu svojih najava o nokautu Deontaya Wildera uništio američkog boksača i tako mu nanio prvi poraz u njegovoj sjajnoj profesionalnoj karijeri. 'Bronze bomber' je za poraz optužio, ni manje ni više, nego li 20 kilograma težak kostim u kojemu je ušao u ring.

- Ma Fury me nije niti ozlijedio, ali mi je kostim bio pretežak i zbog njega nisam osjećao noge od početka borbe - požalio se Amerikanac na kostim koji je nosio u čast mjeseca u kojemu se obilježava povijest afro-američkog naroda.

Just got some information, Wilder did not have a broken jaw as some have speculated, nor did he have a broken ear drum. He had a 2 centimeter cut in his ear that took seven stitches to close.