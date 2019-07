Halep pomela Serenu! Uzela je prvi Wimbledon za 55 minuta

Simona Halep pobjednica je ovogodišnjeg finala ovogodišnjeg Wimbledona nakon što je sa 6-2, 6-2 uništila legendu ženskog i svjetskog tenisa Serenu Williams. Uzela je prvi Wimbledon za samo 55 minuta!

Simona Halep je na putu do titule izgubila samo jedan set od sunarodnjakinje Buzarnescu u drugom kolu turnira, a u finalu je napravila samo tri neprisiljene pogreške naspram 26 Amerikanke.

Halep je postala kraljica Wimbledona osvojivši tek svoj drugi Grand Slam i tako spriječivši Serenu u ispisivanju povijesti. Naime, Williams je danas išla po 24. Grand Slam u svojoj karijeri - rušenje rekorda svih vremena kojeg drži zajedno s Margaret Court.

Subotnje finale je bilo njihov 11. međusobni ogled. Williams je slavila čak devet puta do sada. Jedini susret koji su do sada međusobno igrale na travi bio je na u drugom kolu Wimbledona 2011. kada je Serena pobijedila 3-6, 6-2, 6-1.

- Igrala si nemoguće. Čestitam, Simona! Iz sveg srca. Kad me ovako protivnik nadigra, ništa mi drugo ne preostaje - rekla je Serena nakon meča.

Foto: CARL RECINE

Simona Halep nekako je susprezala suze. Ali su zato njeni roditelji u svečanoj loži otpustili kočnice i zaplakali.



- Jako sam naporno radila za ovaj trenutak. Bila sam nervozna, trbuh mi nije bio dobro prije meča, ali znala sam da nema vremena za emocije. Izašla sam na teren i dala sve od sebe - rekla je Rumunjka i dodala:



- Nikad neću zaboraviti ovaj trenutak, bio je to mamin san. Rekla je da moram igrati u finalu Wimbledona ako želim nešto napraviti u tenisu.

Dobila sam i doživotno članstvo u All England Clubu, to mi je bila velika motivacija, haha.

Današnje finale pratili su i članovi kraljevske obitelji kojima se se Halep na kraju zahvalila što su bili ondje, iako je poznato kako je vojvotkinja od Sussexa, Megan Markle, velika prijateljica Serene Williams.