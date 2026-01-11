Obavijesti

TRENER REALA

Xabi Alonso: Miješaju nam se osjećaji, a ovo nam je najmanje važno natjecanje u ovoj sezoni

Piše Petar Božičević,
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Kad smo primili treći gol, bio sam 100 posto siguran da se možemo vratiti. I jesmo, samo lopta nije htjela u mrežu, rekao je trener Reala nakon poraza od Barcelone

Barcelona je pobijedila Real Madrid u finalu Superkupa u Saudijskoj Arabiji (3-2), a dojmove je nakon utakmice podijelio trener Madriđana Xabi Alonso

- Ovo je najmanje važno natjecanje, moramo što prije okrenuti novu stranicu. 

- Vinicius je odigrao odličnu utakmicu, bio je igrač odluke i vrlo opasan. Bila je ovo vrlo izjednačena utakmica i bili smo blizu izjednačenju, čak i na samom kraju - započeo je Alonso i dodao:

- Moramo čestitati Barceloni, a emocije nam se miješaju. Razočarani smo zbog poraza, ali ponosni što smo se borili i dali sve od sebe. Ponašanje igrača bilo je jako dobro. 

Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Trener Reala odlučio se za vrlo oprezan i defenzivan pristup utakmici. 

- Znali smo da će biti trenutaka kad nećemo imati loptu i kad ćemo morati biti kompaktni. Dobro smo se branili u prvih pola sata prije nego su stvari postale pomalo lude pri kraju prvog poluvremena. Kad smo primili treći gol, bio sam 100 posto siguran da se možemo vratiti. I jesmo, samo lopta nije htjela u mrežu - kaže Alonso.

Kylian Mbappe ušao je u igru tek za posljednjih 15-ak minuta zbog problema s ozljedom. 

- Htjeli smo stvoriti opasnost pri kraju utakmice, zato smo ga uveli. To je bio i plan uoči finala, nije bio spreman za krenuti od prve minute - zaključio je Alonso. 

Za Real Madrid slijedi utakmica protiv Albacetea u Kupu 14. siječnja, a tri dana nakon toga dočekuje Levante u Ligi prvaka. 

