Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODNOSI SU IZGLAĐENI

Xabi Alonso: Slučaj Vinícius je riješen i zatvoren, sve je u redu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Xabi Alonso: Slučaj Vinícius je riješen i zatvoren, sve je u redu
2
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Podsjetimo, Vinícius je zamijenjen u 72. minuti El Clasica, a po izlasku s travnjaka ljutito je gestikulirao, vikao i iskazivao nezadovoljstvo. Čini se da je taj konflikt riješen...

Puno je prašine podigla reakcija Viníciusa Júniora nakon što je zamijen u El Clasicu (2-1). Brazilac je u potpunosti izgubio kontrolu, gestikulirao je i otvoreno pokazivao bijes odlukom trenera, ali sada je priča zaključena, potvrdio je Xabi Alonso

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stanišić zalio Xabija pivom 00:22
Stanišić zalio Xabija pivom | Video: Instagram/

Španjolski trener održao je press konferenciju uoči domaćeg dvoboja protiv Valencije u La Ligi, a novinare je najviše zanimalo pitanje Viníciusa i stav Alonsa prema toj situaciji. 

- U srijedu, nakon dva dana odmora, imali smo sastanak sa svima. Vini je bio vrlo dobar, besprijekoran, govorio je iz srca, iskreno i bio sam vrlo zadovoljan. Od tada je stvar zaključena - rekao je Xabi i pohvalio Brazilčevu ispriku na društvenim mrežama. 

- Za mene je to bilo vrlo vrijedno, vrlo pozitivno priopćenje koje je pokazalo njegovu iskrenost. Govorio je iz srca, o ovom klubu i onome što želi dati.

FIFA Club World Cup - Semi Final - Paris St Germain v Real Madrid
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Nagovijestio je trener Reala i da će protiv Valencije biti rotacija jer već u utorak Real gostuje na Anfieldu kod Liverpoola.

Podsjetimo, Vinícius je zamijenjen u 72. minuti pri rezultatu 2-1, a po izlasku s travnjaka ljutito je gestikulirao, vikao i iskazivao nezadovoljstvo. Čini se da je taj konflikt riješen...

Real Madrid je vodeća momčad La Lige sa 27 bodova, pet više od drugoplasirane Barcelone. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...
FOTO: ZALJUBLJENI DO UŠIJU

Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'
VELIKA ČAST ZA NIJEMCA

Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'

Florian Wirtz pod kritikama! Najskuplji igrač Liverpoola muči se s prilagodbom u Premier ligi. Legendarni Dimitar Berbatov staje u njegovu obranu, uspoređujući ga s Modrićem i tražeći strpljenje. Hoće li Wirtz opravdati milijunski transfer
FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...
'ZEČICA' MJESECA

FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025