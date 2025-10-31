Podsjetimo, Vinícius je zamijenjen u 72. minuti El Clasica, a po izlasku s travnjaka ljutito je gestikulirao, vikao i iskazivao nezadovoljstvo. Čini se da je taj konflikt riješen...
Xabi Alonso: Slučaj Vinícius je riješen i zatvoren, sve je u redu
Puno je prašine podigla reakcija Viníciusa Júniora nakon što je zamijen u El Clasicu (2-1). Brazilac je u potpunosti izgubio kontrolu, gestikulirao je i otvoreno pokazivao bijes odlukom trenera, ali sada je priča zaključena, potvrdio je Xabi Alonso.
Španjolski trener održao je press konferenciju uoči domaćeg dvoboja protiv Valencije u La Ligi, a novinare je najviše zanimalo pitanje Viníciusa i stav Alonsa prema toj situaciji.
- U srijedu, nakon dva dana odmora, imali smo sastanak sa svima. Vini je bio vrlo dobar, besprijekoran, govorio je iz srca, iskreno i bio sam vrlo zadovoljan. Od tada je stvar zaključena - rekao je Xabi i pohvalio Brazilčevu ispriku na društvenim mrežama.
- Za mene je to bilo vrlo vrijedno, vrlo pozitivno priopćenje koje je pokazalo njegovu iskrenost. Govorio je iz srca, o ovom klubu i onome što želi dati.
Nagovijestio je trener Reala i da će protiv Valencije biti rotacija jer već u utorak Real gostuje na Anfieldu kod Liverpoola.
Real Madrid je vodeća momčad La Lige sa 27 bodova, pet više od drugoplasirane Barcelone.
