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Xhaka je zbog lažne potvrde o cijepljenju izbačen iz momčadi! Švicarska će igrati bez kapetana

Piše HINA,
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Xhaka je zbog lažne potvrde o cijepljenju izbačen iz momčadi! Švicarska će igrati bez kapetana
Foto: Lee Smith
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Šok u Švicarskoj; kapetan Xhaka priznao je korištenje lažne Covid potvrde i neće igrati za Švicarsku na iduće četiri utakmice Lige nacija. Istraga traje, a savez ga je odmah suspendirao dok traje istraga

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Kapetan švicarske reprezentacije Granit Xhaka propustit će sljedeće četiri utakmice Lige nacija nakon što je u ponedjeljak priznao da je prethodno koristio lažnu potvrdu o cijepljenju protiv bolesti Covid-19.

- U to vrijeme pitanje cijepljenja protiv Covida-19 izazivalo je u meni veliku zabrinutost i ozbiljne dvojbe. Osjećao sam duboko nepovjerenje prema cjepivu, a obuzeli su me tjeskoba i sumnja. Upravo sam u tom emocionalno teškom stanju pribavio potvrdu o cijepljenju... Bila je to pogreška. Žao mi je zbog toga, dodao je.

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Prema pisanju švicarskih medija, Državno odvjetništvo u Luzernu trenutno istražuje taj slučaj.

- Stavljam se na raspolaganje za utvrđivanje činjenica i u potpunosti surađujem s nadležnim tijelima, uvjeravao je Xhaka.

Reprezentacija će stoga zasad morati igrati bez svog kapetana. Odluka je donesena "sporazumno" tijekom sastanka igrača i vodstva Švicarskog nogometnog saveza (SFA).

- Granit Xhaka sinoć nas je izvijestio o situaciji, objasnio je u priopćenju Peter Knäbel, predsjednik SFA-a. Pozdravljamo činjenicu da Granit poduzima ovaj korak i da je spreman u potpunosti rasvijetliti slučaj. Istovremeno, zajednički smo zaključili da je u najboljem interesu momčadi odigrati ovaj niz utakmica bez njega, naglasio je.

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Foto: Lee Smith

Reprezentacija se okuplja u Beleku u Turskoj, gdje će se do petka pripremati za dvije gostujuće utakmice protiv Sjeverne Makedonije (26. rujna) i Škotske (29. rujna). Nakon toga, 3. i 6. listopada, odmjerit će snage sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom u Luzernu u Švicarskoj.

- Po završetku ovog reprezentativnog ciklusa ponovno ćemo procijeniti situaciju s Granitom i razgovarati o daljnjim koracima, zaključio je Peter Knäbel.

Švicarsku reprezentaciju u Ligi nacija očekuju i utakmice protiv Slovenije 13. studenoga te protiv Škotske 16. studenoga.

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