Yamal je razbio Hrvatsku i kući je ponio čak dva hrvatska dresa

Lamine Yamal obilježio je susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu Lige nacija s dva pogotka i asistencijom. Nakon utakmice u Sevilli pozornost nije privukla samo njegova predstava na terenu. Mlada zvijezda Barcelone pobrinula se i za zanimljiv dodatak svojoj kolekciji nogometnih dresova. Kući je ponio dresove dvojice hrvatskih reprezentativaca – Luke Modrića i Ivana Perišića.

Do prvog je došao još tijekom utakmice. Pred kraj prvog poluvremena Perišić je prišao španjolskom ofenzivcu te predložio razmjenu dresova, na što je Yamal pristao. Drugi hrvatski dres dobio je nakon završetka susreta. Yamal je tada prišao Modriću, kratko se pozdravio s hrvatskim kapetanom, a potom su dvojica igrača razmijenila dresove.

Prema pisanju španjolskog Mundo Deportiva, oba bi primjerka trebala zauzeti istaknuto mjesto u Yamalovoj zbirci. U njoj se već nalaze dresovi brojnih poznatih nogometaša s kojima se susreo tijekom dosadašnje karijere.

Među njima je i posebno vrijedan komad – Barcelonin dres koji je u vrijeme igranja za katalonski klub nosio Diego Armando Maradona. Yamal je tako sa samo 19 godina već prikupio zavidnu kolekciju nogometnih uspomena, a dresovi Modrića i Perišića iz Seville sigurno će biti među značajnijim predmetima u toj zbirci.