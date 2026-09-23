Yamal uoči Hrvatske stigao s rozom i žutom torbicom. Koštaju kao jedan rabljeni automobil

Lamine Yamal, zvijezda Barcelone i Španjolske, veliki je ljubitelj brenda Chanel. Na okupljanju reprezentacije pred početak Lige nacija privukao je pažnju modnim dodacima.

Nosio je ružičastu torbicu na okupljanju španjolske reprezentacije u Las Rozasu. Riječ je o torbi Chanel Classic Flap, izrađenoj od ružičaste janjeće kože. Cijena ovog luksuznog modela kreće se između 7.000 i 8.200 dolara. Zanimljivo je da je Yamal na ovo okupljanje stigao u takozvanom "double-bagging" trendu – kombinirao je čak dvije Chanel torbe odjednom.

Uz ovu upečatljivu ružičastu torbicu, nosio je i drugu Chanel torbu u žutoj boji. Modni stručnjaci procjenjuju da ukupna vrijednost ovih dvaju Chanel modnih dodataka s kojima je ušetao u kamp iznosi oko 13.000 eura. Iako u službenim Chanel trgovinama usporedivi, klasični Classic 11.12 modeli u punoj veličini dosežu cijenu i do 11.700 dolara, verzije koje je Yamal odabrao za ovu priliku procijenjene su na spomenuti iznos od oko 7.000 dolara po komadu.

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Yamal u svojoj kolekciji doista ima izuzetno skupe i rijetke Chanel torbe koje je kombinirao s Chanel jaknama od tvida pri dolasku u kamp reprezentacije. On ima Chanel Tweed Maxi Shopper, veliku torbu od tvida čija se cijena u preprodaji kreće oko 15.250 dolara. Cjelokupna Yamalova kolekcija torbi, koja uključuje i kultnu Hermès Birkin torbu ukrašenu privjescima, procjenjuje se na više od 90.000 dolara. Zbilja prava sitnica.

Vidjet ćemo kako će se Yamal snaći na terenu protiv Hrvatske u Ligi nacija. Naime, Hrvatska igra četiri susreta Lige nacija, a sa Španjolskom se sastajemo dva puta. 'Vatreni' u utorak, 29. rujna gostuju kod 'furije' u Sevilli, a 6. listopada u 20:45 uzvrat se igra na Poljudu.