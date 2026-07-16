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Yamala snimili sa zavojem oko bedra. Nije trenirao s momčadi

Piše Jakov Drobnjak,
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Yamala snimili sa zavojem oko bedra. Nije trenirao s momčadi
Foto: Lee Smith/REUTERS
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Drama pred finale! Yamal nije trenirao s momčadi i ima zavoj oko noge u koju ga je udario digne, ali Španjolci poručuju: bit će spreman za okršaj s Argentinom

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Španjolska se priprema za veliko finale protiv Argentine (nedjelja, 21 sat), a umor je kod obje momčadi itekako prisutan. Ostala je još jedna, ali najvrjednija utakmica, a uoči nje pojavile su se zabrinjavajuće informacije iz španjolskog tabora. Naime, tamošnji mediji obavili su da Lamine Yamal nije trenirao s momčadi tri dana prije finala.

Yamal je snimljen kako ima zavoj oko lijevog bedra kao posljedicu brojnih bitaka sa Lucasom Digneom i Theom Hernandezom u polufinalu. Upravo ga je Digne snažno udario volejem u bedro nakon čega je Španjolska zaradila penal i povela protiv "tricolora". Ipak, navodi se kako je ovo standardna procedura i da je ovo samo radi sigurnosti kako ne bi došlo do ozbiljnije povrede. Prema pisanju Asa, Yamal će biti spreman za veliko finale s Argentinom.

Nije Yamal jedini u problemu. Poštedu je dobio i strijelac pobjedničkog gola u polufinalu, Pedro Porro. On je također individualno i lakše trenirao, a kao razlog se navodi premorenost, to jest, da su mu mišići ukočeni. I on bi trebao konkurirati za finale. Veliko finale igra se na Met Life stadionu u New Yorku, a Španjolci će se u ova tri dana morati priviknuti i na veliku vlagu koja je prisutna u tom području.

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