Yamalova čarolija protiv 'crvenih vragova': Španjolci još nisu primili gol na Mundijalu

Pod kalifornijskim suncem, na spektakularnom stadionu SoFi u Los Angelesu, večeras ćemo doznati novog polufinalista Svjetskog prvenstva. Od 21 sat sučelit će se Španjolska i Belgija.

Pod vodstvom izbornika Luisa de la Fuentea, Španjolska na turniru djeluje poput savršeno uštimanog stroja. "Furija" je u četvrtfinale ušla s impresivnim nizom od šest uzastopnih utakmica bez primljenog gola na svjetskim prvenstvima, čime je postavljen novi, gotovo nevjerojatan rekord natjecanja. Njihova igra, temeljena na visokom posjedu lopte, brzom protoku i besprijekornoj taktičkoj disciplini, doslovno guši suparnike, oduzimajući im ne samo loptu, već i volju za igrom.

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Put do Los Angelesa zacementirali su pobjedom 1-0 protiv ljutih rivala Portugala, a junak je bio Mikel Merino koji je zabio pobjednički gol u sudačkoj nadoknadi. Prije toga, u nokaut fazi suvereno su svladali Austriju 3-0. Njihova dominacija temelji se na potpunoj kontroli veznog reda gdje ordinira Rodri, ali puno toga će se pitati i Laminea Yamala. Dok Mbappe, Messi, Kane i Haaland briljiraju i nose svoje reprezentacije, zvijezda Barcelone malo nam je i ostala dužna. Naravno, ozljeda i jednomjesečni izostanak ostavili su trag, ali mnogi su očekivali više od ovog španjolskog genijalca. Zabio je tek jedan gol, protiv Saudijske Arabije, nema niti jednu asistenciju, ali činjenica je da djeluje sve prodornije i opasnije, baš kao na Europskom prvenstvu prije dvije godine. Tko zna, možda baš danas, na nesreću Belgijaca, eksplodira i dokaže zašto je jedan od najboljih na svijetu.

S druge strane, Belgija je pokazala dva lica. Nakon pomalo neuvjerljive grupne faze u kojoj su upisali dva remija protiv Egipta i Irana, "crveni vragovi" su eksplodirali u osmini finala. U utakmici koja je odaslala snažnu poruku svim preostalim konkurentima, deklasirali su domaćina SAD 4-1. Napadačka moć momčadi Rudija Garcije je neupitna, postali su prva reprezentacija na turniru koja je uputila više od sto udaraca prema suparničkim vratima. U nizu su od 18 utakmica bez poraza, a u tom su razdoblju u prosjeku zabijali više od tri gola po utakmici. Ipak, njihova obrana pokazala je određene slabosti, primivši pet golova na turniru, što će napadači poput Mikela Oyarzabala, vodećeg strijelca Španjolske, zasigurno pokušati iskoristiti.

Ipak, dok napad blista, tamni oblaci nadvili su se nad belgijski vezni red. Najveća briga za belgijskog izbornika je stanje ključnih igrača. Zbog teške ozljede križnih ligamenata zadobivene u dvoboju protiv SAD-a, turnir je završen za ključnog veznjaka Amadoua Onanu, kojeg čeka višemjesečni oporavak. Upitan je i nastup braniča Zena Debasta. Za razliku od njih, De la Fuente ima na raspolaganju sve igrače. Iako potreseni ozljedom ključnog igrača, Belgijanci su puni samopouzdanja nakon uvjerljive pobjede.

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​- Mnogi su sumnjali u nas, ali ono što nam je doista bilo važno bio je naš plan igre i vjera u vlastite sposobnosti. Protiv domaćina smo pokazali karakter i snagu. Sada nas čeka Španjolska, momčad koja je definicija taktičkog savršenstva, ali mi imamo svoj put. Nećemo odstupiti od našeg stila - izjavio je belgijski izbornik Rudi Garcia.

Luis de la Fuente s velikim poštovanjem govorio je o suparniku, ali ističe snagu svoje momčadi.

- Belgija ima jedan od najopasnijih napada na svijetu, to je neupitno. Poštujemo ih, ali ne bojimo se. Naša snaga su kolektiv i disciplina. Rekord bez primljenoga gola nije slučajan, on je plod rada cijele momčadi. Nastavit ćemo igrati na svoj način, kontrolirati posjed i tražiti svoju priliku. Vjerujemo u svoju filozofiju.

Bit će ovo prvi natjecateljski dvoboj ovih momčadi nakon gotovo 17 godina, a pravdu na terenu dijelit će engleski sudac Michael Oliver s pomoćnicima Stuartom Burtom i Jamesom Mainwaringom.