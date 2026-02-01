Obavijesti

Sport

Komentari 2
HRVATSKA - ISLAND (15.15) PLUS+

Za broncu protiv 'mušterija' koje smo već dobili na Euru

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 5 min
Za broncu protiv 'mušterija' koje smo već dobili na Euru

Rijetko nam tko leži kao Islanđani, s kojima imamo jako dobar omjer, a naš adut je i Dagur Sigurdsson...

Admiral

Nijemci su bili bolji, unisono su nakon polufinalne utakmice poručili naši rukometaši i dodali: "Sad idemo po broncu". Dobar je to signal jer znači da su igrači već iza sebe ostavili prošlu utakmicu. Umirovljeni kapetan Duvnjak najbolje je sažeo srž ove momčadi rekavši kako je riječ o skupini igrača s iznimnim karakterom koji se ne predaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
EHF odbio ispriku Sigurdssona!
ŠTO ĆEMO SAD?

EHF odbio ispriku Sigurdssona!

Podsjetimo, Sigurdsson je dan uoči utakmice protiv Njemačke napao EHF zbog toga što je u zadnji trenutak promijenio lokaciju smještaja za Hrvatsku, usporedio EHF sa fast foodom, požalio se na raspored utakmica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026