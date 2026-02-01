Za broncu protiv 'mušterija' koje smo već dobili na Euru

Nijemci su bili bolji, unisono su nakon polufinalne utakmice poručili naši rukometaši i dodali: "Sad idemo po broncu". Dobar je to signal jer znači da su igrači već iza sebe ostavili prošlu utakmicu. Umirovljeni kapetan Duvnjak najbolje je sažeo srž ove momčadi rekavši kako je riječ o skupini igrača s iznimnim karakterom koji se ne predaju.

