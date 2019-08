Za Europu limitirani. Za HNL? Mercato još traje, vidjet ćemo

Rijeka i Gent na Rujevici su u uzvratu play-offa Europske lige odigrali 1-1, a nakalemljeno na Gentovu pobjedu 2-1 iz prve utakmice to je za našeg predstavnika značilo 'Bye, bye Europa... Vidimo se dogodine'.

Otprilike u isto vrijeme, a na dvije različite točke stadiona Rujevica, Rijekin trener i Rijekin predsjednik nakon utakmice dali su dvije znakovite izjave.

Za EL skupine treba više

Ono u čemu se obojica slažu jest da je, ozljedama najboljih igrača načeta momčad, unatoč ispadanju iz Europe zaslužila čestitke jer je dala svoj trenutni kvalitativni i fizički maksimum.

Šef struke Igor Bišćan je, među ostalim, komentirajući odnos na nogometnoj relaciji Rijeka-Gent isukao kratku i jasnu ocjenu koju se ne može ni izvući iz konteksta, ni pogrešno interpretirati:

- Limitirani smo.

U Europi, za nešto više od play-offa, posebno sa nedovoljno spremnim Gorgonom i Puljićem, ozlijeđenima Kvržićem i Pavičićem te Mamićem, sa Čolakom koji se ozlijedio nakon 15 minuta... Definitivno i očigledno, limitirani. I za ne posebno inspirirani Gent.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Može se razgovarati o tome koji je izostanak bio ključni... Ivan 'Tarzan' Cvjetković nam je u mikrofon rekao kako je, po njemu, posebno nedostajala inspiracija u veznom redu koju bi donio Pavičić... Nama se nekako čini da bi samo spremni kapetan i dokapetan, Gorgon i Kvržić, lako moguće donijeli onih nekoliko posto više s kojima bi izbacivanje Genta bilo moguće. Poslije utakmice se čulo da je Bišćan i prije 70' mogao aktivirati Murića i Gorgona jer se ionako nije imalo što izgubiti...

Svaka od tih procjena može biti točna, ali je nakon zadnjeg zvižduka Francuza Letexiera - nebitna. Barem što se Rijekine europske sezone 2019/20 tiče. Ta je završena.

Ako bude dobrih ponuda...

Ostaje Prva HNL i domaći Kup. Kakva će biti Rijeka?

U tom je smislu predsjedniku Damiru Miškoviću postavljeno pitanje o prijelaznome roku, sve glasnijim (istina: kuloarskim) najavama da su Čolak i Župarić jednom nogom već u Turskoj odnosno Češkoj.

- Transferi? Ne znam sad. Ništa definitivno ne mogu reći. Prijelazni rok još traje i vidjet ćemo kako će se razvijati. Ako bude dobrih ponuda: prodavat ćemo, zašto ne? Ako ne, idemo ovako dalje - rekao je predsjednik koji se samo nasmijao kada mu je na pozdrav 'Dolazim za par minuta, idem prije u svlačionicu pozdraviti igrače' odgovoreno pitanjem: 'Neke za rastanak'?

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sjajni i korektni sportaš Antonio Čolak prvi je put zamolio da ga se izuzme od davanja izjava. Nije odšepao s terena, a sam je kao razlog izlaska s travnjaka usput naveo: "Malo sam osjetio zadnju ložu".

Ozlijeđeni će se oporaviti, oporavljenici će ući u formu, samo... Još ne zna hoće li neki od nositelja igre otići u inozemstvo te hoće li biti dovedena neka pojačanja.

Naravno, od Rijeke se očekuje i Rijeka sama od sebe očekuje da kroz HNL opet izbori plasman u Europu. Već sedam godina ne ide se niže od drugog mjesta, a ove sezone to drugo mjesto vodi u kvalifikacije za - Ligu prvaka!

Naravno, nije ni drugo mjesto imperativ jer postoje i Osijek, Hajduk i Lokomotiva, a u svačijem pa i u životu kluba smjenjuju se ciklusi, usponi i padovi.

Osim toga, Rijeka nakon osvojenog naslova živi neku drugu financijsku realnost, proračun ide prema upola manjem nego što je bio u šampionskoj sezoni, umjesto 24-25 planira se živjeti od 12-13 milijuna eura pa se posljedično mijenja i snaga momčadi.

To znaju svi. To zna javnost, to zna Bišćan pa ne kuka i ne zanovijeta nego sa izjavom o limitiranosti tek daje realnu stručnu ocjenu Rijeke na europskoj nogometnoj karti.

Imperativ je: stabilan klub

Samo jedan klub u Hrvatskoj ima dvije dovoljno jake momčadi da mu zbog Europe ne pate HNL rezultati: daleko najbogatiji i najjači, Dinamo.

Osijek i Hajduk imaju nešto veće proračune od Rijeke, a u Rijeci je ključna riječ: stabilnost. Klub mora živjeti stabilno. A onda ide isti poučak kao dok se lovio naslov:

Držati se u vlastitim, realno zadanim okvirima, a onda ti se, ako si ambiciozan, a realan i stabilan, kad-tad dogodi taj iskorak kojeg priželjkuješ i kojem si tako blizu.

U odnosu na prošlu sezonu europski je iskorak već napravljen! Nije se ispalo od višestruko slabijeg Sarpsborga nego izbacilo Aberdeen (uz slatki osjećaj revanša za 2015.) te do zadnje minute držalo na životu sa četverostruko bogatijim Gentom. Koji bi možda i pao da su barem dvojica od petorice ozlijeđenih Riječana bili u punoj formi.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kakva će, dakle, biti Rijeka u HNL-u? Borit će se za Europu, eto kakva. A hoće li to biti drugo mjesto ili koja pozicija niže, lagano osiguravanje euro-plasmana ili borba do zadnjeg kola... To ćemo tek vidjeti. To ovisi o: prijelaznom roku.

Ovi su dečki dali svoj maksimum. A nemojte se čuditi ako već sutra pročitate da je neki od njih pojačao Fener, Bešiktaš ili Spartu. To nije drama nego - riječka i hrvatska nogometna realnost.

Rijeka u gotovo svakom prijelaznom roku prodaje igrače pa svejedno gotovo stalno osvaja trofeje i svako ljeto ide u Europu. Samo treba ostati na svom kursu i onda bi možda već sljedećeg ljeta, a uz samo mrvicu više sreće, na Rujevicu mogao doći, ali iz Europe ispasti neki novi 'Gent'!