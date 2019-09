Za finale: Talijan nije mogao s Rafom, Medvedev dobio Dimija

I Nadal i Medvedev u tri seta pobijedili su svoje polufinalne suparnike, Talijana Mattea Berrettinija i Bugarina Grigora Dimitrova.

Medvedev je prvi stigao do finala svladavši Dimitrova sa 7-6 (5), 6-4, 6-3 za dva sata i 38 minuta, a potom su Nadalu trebale četiri minute manje za pobjedu 7-6 (6), 6-4, 6-1 protiv Berrettinija.

Foto: Robert Deutsch

Nadal se do svog petog finala na US Openu, a 27. na Grand Slam turnirima bez da je bio suočen s 'break-loptom', iako je bio vrlo blizu gubitka prvog seta nakon što je propustio šest prilika za oduzimanje servisa. Naime, 23-godišnji Talijan poveo je sa 4-0 u 'tie-breaku', a kod 6-4 imao dvije set-lopte. No, Nadal je u svom stilu nanizao četiri poena i osvojio prvi set.

Prvi 'break' je dočekao u sedmom gemu drugog seta, a kad je slomio Berrettinijev servis i u prvom gemu trećeg seta, bilo je samo pitanje koliko će brzo do kraja slomiti otpor 25. tenisača svijeta. Berrettini je u trećem setu uspio uhvatiti jedan gem.

Foto: Robert Deutsch

U Medvedevu će Nadal imati suparnika koji je stigao do četvrtog uzastopnog finala na ovoljetnim sjevernoameričkim turnirima uz 20 pobjeda iz 22 meča. Jedina dva poraza doživio je od Nicka Kyrgiosa u finalu turnira u Washingtonu te od Rafaela Nadala u finalu kanadskog Mastersa u Montrealu, gdje mu je Španjolac prepustio svega tri gema (6-3, 6-0) u njihovom prvom međusobnom dvoboju.

Rus je na US Open stigao kao pobjednik Mastersa u Cincinnatiju, a u New Yorku je postao prvi ruski finalist na Grand Slam turnirima još od 2005. godine i Marata Safina koji je tada osvojio naslov na Australian Openu pobijedivši u finalu Australca Lleytona Hewitta.

Foto: Geoff Burke

Finalni dvoboj tenisača na rasporedu je u nedjelju, s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, a osim za 2000 bodova, tenisači će se boriti za pobjednički ček na 3,85 milijuna američkih dolara. (fh)

US Open, tenisači - polufinale

Danil Medvedev (Rus/5) - Grigor Dimitrov (Bug) 7-6 (5), 6-4, 6-3

Rafael Nadal (Špa/2) - Matteo Berrettini (Ita/24) 7-6 (6), 6-4, 6-1