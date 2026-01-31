Obavijesti

Za Genk morate biti kao tenk: Poveznica je jedan igrač, šanse Dinama za prolazak su velike

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Za Genk morate biti kao tenk: Poveznica je jedan igrač, šanse Dinama za prolazak su velike
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagrepčani će protiv Belgijaca biti jači za Livakovića i Bennacera, a spreman će biti i Valinčić. Osmina finala više nije tako daleko

Dinamo će svoj europski pohod u nokaut fazi Europske lige nastaviti preko Genka. Zagrepčani su, rekli bismo, dobili suparnika po mjeri, definitivno momčad protiv koje se mogu nadati osmini finala, gdje bi ih čekao bolji iz dvoboja Rome i Freiburga. Kuglice u Nyonu bile su naklonjene "modrima" iako će mnogi reći kako su Genk i Bologna (koju su još mogli izvući) momčadi slične kvalitete.

