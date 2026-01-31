Za Genk morate biti kao tenk: Poveznica je jedan igrač, šanse Dinama za prolazak su velike

Dinamo će svoj europski pohod u nokaut fazi Europske lige nastaviti preko Genka. Zagrepčani su, rekli bismo, dobili suparnika po mjeri, definitivno momčad protiv koje se mogu nadati osmini finala, gdje bi ih čekao bolji iz dvoboja Rome i Freiburga. Kuglice u Nyonu bile su naklonjene "modrima" iako će mnogi reći kako su Genk i Bologna (koju su još mogli izvući) momčadi slične kvalitete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+