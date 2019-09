'Za hrabrost': Večer prije borbe s Wilderom Fury popio 4 piva

'Kralj' Tyson vraća se u ring protiv neporaženog Otta Wallina (28) u Las Vegasu, u subotu 14. kolovoza. Pobijedi li kojim slučajem Wallin, bit će to 21 pobjeda zaredom u karijeri Šveđanina. No, neporažen je i Tyson Fury (31) koji ima 28 pobjeda i jedan izjednačen meč i to onaj protiv Deontaya Wildera (33).

Foto: Carl Markham/Press Association/PIXSELL

Bio je to spektakl u Las Vegasu, a nakon 12 rundi suci se nisu mogli odlučiti tko je bio bolji. Dugo se za to spremao Fury koji je u procesu treninga izgubio više od 60 kilograma, ali nije mogao bez svog najdražeg pića. Nakon treninga pio je pivo, a večer prije borbe iznenadio je trenera.

- Pijem pivo u trening kampu. Popio sam četiri pinte (1 pinta - 0,57 litara) večer prije meča s Wilderom i nisu mi naškodile. Trener je te večeri došao do mene i izraz na njegovom licu govorio je 'Koji k*rac je ovo?!', a ja sam samo odgovorio da su bezalkoholne. Dva dana kasnije saznao je da ipak nisu bile bezalkoholne - objasnio je Tyson Fury.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Pokazao je da se i na takav specifičan način može dobro pripremiti za meč, a pive mu nisu naškodile u skidanju kilograma.

- Imam 31 godinu i profesionalac sam 11 godina. Oženjen sam i i mam petero djece i ako želim popiti je**no pivo, popit ću pivo! Ako vaše tijelo žudi za nečim - dajte mu to. Da si nešto oduzmete samo zato jer taj tjedan imate borbu, ma ne. Pa borci su prije znali popiti bocu viskija prije ulaska u ring i nije im škodilo. Nekad su i u kutu znali popiti čašicu - rekao je Fury i zaključio:

- Stvar je, ako se možete botriti, onda ne bi trebala postojati ograničenja u tome što ćete raditi.