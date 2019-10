Za Jakira još nema lijeka: Kek, Bišćan i Rožman... Svi su pali

Sergej Jakirović ubrzo bi mogao postati 'persona non grata' u Rijeci. Trener Gorice i ovoga je puta prošao 'dobitnu formulu' za Rujevicu, njegova Gorica već je nanizala pet uzastopnih pobjeda protiv Rijeke. I bez obzira nalazili se na suparničkoj klupi Matjaž Kek, Igor Bišćan ili Simon Rožman, Jakirović i Gorica stižu do punog plijena. Koja je tajna takve dominacije nad Rijekom?

- Evo i u petak su me poslije utakmice pitali istu stvar, ali nekakva tajna - ne postoji. Mi uvijek izađemo, igramo svoju igru protiv bilo kojeg suparnika, ali očito nam Rijeka malo više leži. U čemu je 'caka', ne znam ni sam, još to pokušavam dokučiti - kaže nam Sergej Jakirović, pa dodaje:

- I sada smo imali istu pripremu kao za svaku utakmicu otkada sam ja trener, sve radimo identično, a opet je taj dvoboj protiv Rijeke bio zanimljiv i sadržajan. Naše su utakmice otvorene, ova je otišla na našu stranu. Vodili smo 1-0, kontrolirali igru, mogli i prije stići do pobjede. A opet, kod 1-1 smo mogli i izgubiti. To je nogomet.

Sergej Jakirović nastavlja...

- Rijeka uvijek ide na pobjedu, pogotovo na svojoj Rujevici, pa možda tu ima i malo više prostora za nas koji znamo iskoristiti. Tko zna, možda u tome leži nekakva tajna. Rijeka je dio naše velike četvorke, ali očito nam po stilu igre pašu više od Dinama, Hajduka ili Osijeka.

Dapače, njegova je Gorica srušila i jednog od najdugovječnijih trenera HNL-a, presudila Matjažu Keku u listopadu 2018. godine...

- Ma to je bio vrhunac, tada je sve kulminiralo, pa je poslije tog dvoboja došlo do razlaza Rijeke i Keka. Opet, igračima Rijeke nije jednostavno, evo sada su promijenili tri trenera u godini dana, nije to lako za sve njih. Matjaž Kek je bio najdulje, naravno da je kod njega i igra Rijeke bila najbolja i najprotočnija, igrači su se na terenu znali u dušu. No, tu je bio i Igor Bišćan koji je osvojio Kup, bio drugi u HNL-u.

Koja vam je pobjeda protiv Rijeke ipak najdraža?

- Uh, sve su mi drage, ja od njih ne pravim nikakvu razliku. Nama je u petak bilo jako važno pobijediti, iza nas su bila dva poraza u nizu, bez obzira na to što smo igrali s Dinamom i Osijekom. Mi uvijek želimo bod(ove). A sada sam bio uvjeren da dobro igramo, ma da me netko pitao kako bih volio da igra moja momčad, rekao bih baš na način kao protiv Dinama ili Osijeka. Ali nismo zabijali, a puno toga je ulazilo u našu mrežu. I stoga nam je ova utakmica bila baš jako bitna.

Sergej Jakirović već je upisao pobjede nad Igorom Bišćanom i Simonom Rožmanom, dok je onu protiv Matjaža Keka 'potpisao' s tribina...

- Da, tu je utakmicu vodio moj pomoćnik Saša Sabljak, ja sam zbog suspenzije bio na tribinama. Kako je bilo? Ma katastrofa, samo sam se nervirao, vidite neke stvari koje ne valjaju, a možete samo mahati, pa što bude. Baš katastrofa, ali i veliko iskustvo za mene, više ne želim biti na tribinama, haha - završio je Jakirović.