- Eto, o\u010dito svaku utakmicu moramo izbaciti neku novu zvijezdu. Tko \u0107e isko\u010diti protiv Norve\u0161ke?\u00a0Red je na krila, ha, ha.

Zvijezde ste u domovini sada apsolutno sve.

- Ma, nismo jo\u0161 ni svjesne svega. Javljaju nam se svi na dru\u0161tvenim mre\u017eama, mi se me\u0111usobno \u010dudimo svemu. Ne znamo ni kako se pona\u0161ati, ha, ha.\u00a0

Zato su brzo nau\u010dile kako se pona\u0161ati u autobusu nakon pobjeda...

- Da, sad nam ve\u0107 ponestaje pjesama, ha, ha, to nam je najve\u0107i problem. Koja nam je sljede\u0107a na repertoaru? E, to ne mogu odati, neka to ostane iznena\u0111enje.

Kad bi to ve\u0107 bilo danas ako padnu i Norve\u017eanke (18:15, PlanetSport 1)...

- Norve\u017eanke su stroj. Ma, da nam je netko rekao prije turnira da \u0107e ovako biti, slatko bismo se nasmijali. Pa je do\u0161la prva pobjeda, pa druga, pa tre\u0107a i sada to ve\u0107 u glavama izgleda. I ba\u0161 smo opu\u0161tene, nema straha ni nervoze. Nismo se u pro\u0161losti iskazivale na velikim natjecanjima i nismo imale samopouzdanja, pa po\u010dne\u0161 misliti da ni\u0161ta ne vrijedi\u0161 i najgore je kad ti to u\u0111e u glavu. Sad idemo pobijediti i tu Norve\u0161ku. Nadam se da je na\u0161a kapetanica Keti Je\u017ei\u0107 spremila barem pet-\u0161est po\u0161tenih prekr\u0161aja za Mork i dru\u0161tvo.

Dosta o rukometu. Ka\u017ee Ana Debeli\u0107 da najvi\u0161e vremena provodite pred ogledalom, istina?

- Ma to se ona nije mogla sjetiti nikog drugog, ha, ha. Dobro, nije da ne volim, cure \u010dak od mene uzimaju i kremice, kozmetiku. Tko najvi\u0161e? Ma sve, preporu\u010dila sam im jednu i sve su odu\u0161evljene.

Dok su Norve\u017eanke za sponzore skoro cijeli kat dobile i pretvorile u svoj dnevni boravak, mi smo morali biti malo skromniji jer nismo imali na izbor. Primijetili smo i neke nogometne zastave...

- \u00a0Hajdukovu smo dobili jo\u0161 u Pore\u010du. To je zanimljiva pri\u010da. Igrao se turnir u sjede\u0107oj odbojci i kako je bilo ljudi sa svih\u00a0strana, na jednom doru\u010dku jedan je \u010dovjek pitao \u0106amilu za koga navija, a ona se sva izgubila. I budu\u0107i da je taj \u010dovjek imao Hajdukovu maskicu, \u0106ana je rekla za Hajduk. I dao joj je tu zastavu i ponijeli smo je ovdje. Cure koje navijaju za Dinamo pobrinule su se za Dinamovu zastavu, sad bismo trebale i za Rijeku. A na\u0161a hrvatska stigla nam je iz Kopenhagena.

A Hrvatice se nadaju sti\u0107i do Herninga, do polufinala...

Do\u010dekala \u0161ansu

- Pa, i ne znam \u0161to bih rekla za\u0161to nisam prije imala pravu \u0161ansu. Dok su u reprezentaciji bile iskusnije igra\u010dice, mi mla\u0111e smo normalno bile na klupi. Sad, nisu li to treneri htjeli dati nama vi\u0161e povjerenja, ne znam. A i nije me briga. Ako je trebalo tako... Te\u0161ki su na\u0161i putevi jer nije jednostavno iz Hrvatske, koja nema jaku ligu, oti\u0107i van gdje te nitko ni ne zna i mora\u0161 biti sto puta bolji od doma\u0107ih igra\u010dica da bi igrao, ali na kraju se trud isplati.\u00a0

Okolni put

- Nisam igrala ni u Podravki ni u Lokomotivi, \u0161to je rijetkost za reprezentativke. Ne znam ni sama kako je tako ispalo. Iz Dalmatinke sam oti\u0161la u Sesvete pa s 21 godinom u Krim s kojim sam osjetila Ligu prvakinja. Potom u poljski Lublin gdje sam igrala tako\u0111er LP svaku utakmicu po 60 minuta. U Rumunjsku sam oti\u0161la najvi\u0161e zbog korone i smanjenja ugovora.



