Za naježiti se: 60.000 ljudi u glas pjevalo brazilsku himnu

Uoči početka polufinalnog susreta Brazila i Argentine u kojoj je Brazil pobijedio 2-0 Brazilci su emotivno najavili da su došli po prolazak u finale. Prva je svirala himna Messijeve Argentine i sve je prošlo uobičajeno. Igrači i navijači s poštovanjem su slušali i pjevali "Oid, mortales!", ili u prijevodu "Čujte, smrtnici!", ali onda je na red došla himna Brazila.

Okupljeni na stadionu Mineirão, sakupilo se čak 60.000 navijača, od kojih od kojih su većina naravno bili domaćini Brazilci. Cijeli je stadion bio nabijen emocijama.

Početak himne bio je potpuno normalan, ali je u jednom trenutku prestao raditi razglas, no to nije omelo domaćine. Tribine i igrači zajedno su srčano otpjevali svoju himnu, a scene su uskoro obišle cijeli svijet.

Dani Alves screaming the Brazil national anthem.



These players look pumped ! — Kevin Gimenez (@KevNGxx) 3. srpnja 2019.

Greetings from Belo Horizonte, Argentina v Brazil about to kick off... Dani Alves just sang the anthem as if it were his own personal Haka — Gabriele Marcotti (@Marcotti) 3. srpnja 2019.

Eh! Brazil team singing the anthem with passion #Copa — K A Y 😎 (@cyril_young) 3. srpnja 2019.

I love the way the #brazil fans complete their anthem acapella. They also have a great anthem infinitely better than God Save The Queen (unless it's the Sex Pustols version).#CopaAmerica — BrazilCalling (@BrazilCalling) 3. srpnja 2019.

