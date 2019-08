Za naježiti se! Dinamo do Lige prvaka ide na krilima navijača

These are the champiooooooons, zaorila se legendarna pjesma maksimirskim stadionom, pjesma od koje se koža naježi, pjesma za samo najbolje momčadi u Europi. Dinamo je došao na korak od toga, na korak od grupne faze Lige prvaka, a igrače je protiv Rosenborga dočekala nevjerojatna podrška.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon prvog sučevog zvižduka 27.000 ljudi na Maksimiru pozdravili su pljeskom igrače Dinama koji su krenuli u pohod na novi ulazak u skupine Lige prvaka. Prošle godine izmaklo je za dlaku, toliko je bolio taj poraz od Young Boysa. No to je već sad sve zaboravljeno, a to su dokazali i brojni navijači na maksimirskim tribinama.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Fantastičnim navijanjem dali su još više snage 'modrima', a posebno se zatreslo sve nakon što je Petković zabio za 1-0. Maksimir se skoro srušio od nevjerojatnog usklika razdraganih navijača, a astronauti javljaju da se 'Dinamo, Dinamo' čulo i na mjesecu. A nakon što je Oršić povisio na 2-0, priča se da je probijen i ozonski omotač.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Euforija Dinamovih navijača eruptirala je fantastičnom pobjedom protiv Ferencvaroša. Dinamo je izgledao tako moćno, a to su prepoznali i navijači koji su u velikom broju stigli na Maksimir kako bi podržali svoju momčad u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.