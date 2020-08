Za nekoliko centimetara ostao je živ, a zbog obitelji je odlučio otići iz Hrvatske i svog Hajduka

Perišić je tog ljeta 2006. trebao postati jedan od ključnih igrača splitskog kluba. No zvali su ga Anderlecht i Sochaux, nudili velik novac, a kad su Francuzi po njega poslali privatni avion, odluka je pala...

<p><strong>Hansiju Flicku</strong> nitko neće i ne može prigovoriti. Makar bismo mi Hrvati možda mogli jer čekali smo <strong>Ivana Perišića</strong> kao startera velikog finala <strong>Bayerna i PSG-a </strong>(1-0). No trener Bavaraca odlučio se za <strong>Kingsleyja Comana</strong>. I pogodio. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Omišani dočekali Ivana Perišića</strong></p><p>Francuz je, sudbina je tako htjela, protiv Francuza 500. Bayernovim golom u Ligi prvaka donio tom klubu, pravom ogledalu svoje države, šesti naslov. Međutim, Perišić zbog trenerove odluke nije bio razočarani čovjek. Dapače. Tim je uvijek ispred pojedinca, a kad se sve završi kako se završilo, onda mu vjerojatno nije bilo većeg zadovoljstva nego staviti hrvatsku zastavu oko struka jer postao je 11. Hrvat s naslovom pobjednika Lige prvaka.</p><p>U 32. godini, u zenitu karijere koja se već sa 17 prvi put otišla razvijati u inozemstvo. Hajduk je učinio što je mogao da ga zadrži, no obiteljski su razlozi bili presudni u odluci da napusti Poljud.</p><p>Perišić je tog ljeta 2006. trebao postati jedan od ključnih igrača splitskog kluba, no zvali su ga <strong>Anderlecht i Sochaux, </strong>nudili velik novac, a kad su Francuzi po njega poslali privatni avion, odluka je pala.</p><p>- To što su poslali avion po mene, bio mi je dovoljan znak, time su me zapravo kupili - govorio je Omišanin jednom prilikom.</p><p>Jednom je prilikom, pak, jedna izvukao živu glavu, i to za djelić sekunde. Bilo je to 1999. godine...</p><p>- Uh, kao da se drugi put rodio u tom trenutku. Nedostajalo je desetak centimetara da nastrada. S prijateljima je ušao na nekakvo gradilište, a radnici su sa zgrade bacali žbuku i građevinski materijal. Nasreću, samo ga je okrznulo po ramenu. I danas se naježim kad pričam o tome - ispričao je Ivanov otac Ante.</p><h2>Supruga, sin i kći</h2><p>Svjestan svega što je prošao u životu i karijeri, Ivan će i danas i u trenucima predviđenim za euforiju ostati skroman.</p><p>- Dobro sam igrao? Pustite sad to, važna je Hrvatska - često je znao govoriti nakon velikih utakmica reprezentacije u kojoj posljednjih godina igra doista sjajno.</p><p>A takav je i izvan terena. Oženjen svojoj srednjoškolskom ljubavi Josipom, otac kćerkice Manuele i sina Leonarda, sin koji pomaže ocu i unuk koji je obožavao pokojnu baku. Od nje se oprostio emotivnom porukom:</p><p>- Riječi ne mogu opisati kako se trenutno osjećam. Srce mi se slama zbog toga što znam da te više neću vidjeti, tebe - osobu koja mi je dala tako puno. Otišla si bez pozdrava i pokazala mi koliko je život nepredvidljiv. Ali nastavit ćeš živjeti u mojim mislima i duhu, draga moja bako. Moj anđele čuvaru. Počivaj u miru dok ja radim sve kako bih te činio ponosnom. Tvoj unuk”.</p><p>Ako ga gleda negdje s neba, baka je danas ponosna. Kao i cijela nacija. Ivan Perišić, onaj mali kojeg nisu željeli u Sochauxu, izrastao je u izvanserijskog igrača. Put mu je bio težak, kompliciran, ali postao je viceprvak svijeta, a sada i klupski prvak Europe.</p><p>- Znate, on vam je znao uzeti loptu od golmana, krenuti naprijed pa uz nekoliko driblinga i duplih pasova doći do protivničkoga gola i zabiti. Tako kaže još jedna od priča iz "Kokinih" ranih nogometnih dana koje će još uvijek ne zna gdje će nastaviti živjeti... </p><p>Ali, ako nakon ovakve sezone Bayern ne plati 20 milijuna eura Interu, onda će netko drugi profitirati od njegovog nogometnog umijeća...</p>