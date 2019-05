'Za sat vremena namještenog meča možete dobiti 100.000 €'

Argentinski tenisač (29) Marco Trungelliti 130. je na ATP ljestvici, a iako se u karijeri nije proslavio nekim bajnim rezultatima njegovo ime odjeknulo je u svijetu tenisa jer je pristao svjedočiti protiv trojice kolega koji su namještali mečeve.

- Oni su me samo iskoristili. Bila je to katastrofa, katastrofa. Po mom mišljenju, to je bio jedan od najgorih postupaka koje sam ikada vidio. Još uvijek plaćam cijenu - rekao je Trungelliti za Tennis now.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Argentinac je zbog svog svjedočenja protiv Nicolasa Kickera, Federica Corije i Patricija Heresa dobio prijezir kolega, a spominjale su se čak i neke prijetnje. Ova imena nisu nimalo zanemariva, Kicker je 84. tenisač na ATP ljestvici i do sada je najuspješniji igrač kojeg su uhvatili u namještanju mečeva.

- Nisu samo igrači problem, tu je uključen i veliki broj trenera. Ako je igrač mentalno slab, onda se lako prepusti jer je riječ o laganoj zaradi. Za sat vremena možete dobiti 100.000 dolara - objasnio je Trungelliti koji je možda i najveći pobjedu karijere ostvario protiv našeg tenisača Marina Čilića 2016. na Roland Garrosu.