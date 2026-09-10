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Za Slaven je u Kupu zabio 17-godišnjak: 'Jako sam sretan, ali još nisam svjestan svega'

Piše Ivan Tomašković,
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Za Slaven je u Kupu zabio 17-godišnjak: 'Jako sam sretan, ali još nisam svjestan svega'
Foto: Slaven Belupo
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Slaven Belupo s 5-0 je bez većih problema svladao Hrvatski dragovoljac s 5-0 u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Pet gol 'farmaceuta' zabio je 17-godišnji junior Vito Papac

Riječ je o mladiću visokom 195 centimetra koji je u igri proveo pola sata i već se upisao u strijelce. Osmijeh mu nije silazio s lica ni kada je za klupsku kameru dao kratku izjavu. 

- Trener mi je rano pružio priliku za igru, dao sam sve od sebe, postigao pogodak, mogao sam još jedan, ali nema veze, nije moglo bolje. Uživao sam u igri, ne može biti teško uz ovakve suigrače - rekao je mladić, koji je i ove sezone u juniorskoj konkurenciji zabio već nekoliko golova. No, seniorski i juniorski nogomet dva su svijeta različita. 

- Nisam još svjestan svega, doći će polako nakon utakmice dok se glava ohladi, sad je još vruća. Ali baš sam sretan - poručio je mladić rođen u Požegi 2008. godine. Prve nogometne korake napravio je u Slavoniji iz rodnog grada, ubrzo je prešao u Osijek, a onda je 2023. preselio u Koprivnicu.

- Mogu reći da sam tada procvjetao. Sad sam u juniorskom uzrastu i treniram povremeno sa seniorima. Odlično je, treninzi su jako intenzivni, velika je razlika od juniorskih, ali pokušat ću se što prije adaptirati kako bih što prije zaigrao na Apašu - poručio je za kraj Vito Papac. 

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