Za Spurse igrao i Maradona, a klupski moto im je iz Mućki...

Svjetska su nogometna senzacija, a na Wandi Metropolitano love nikad dosegnute visine jer Tottenham je klub sa: samo dva engleska naslova, ali još iz kamenog doba ('51' i 61), bez osvojenog Premiershipa, bez Lige prvaka i bez Europske lige. S druge strane, prvi su engleski klub koji je ikad osvojio europski trofej (Kup Kupova '63), a uzeli su i prvi Kup Uefa u povijesti ('71).

Foto: 24sata/24sata

Del Trotter iz Mućki živi pod motom "He who dares, wins", a Tottenham već 136 godina u vitrinama skuplja uglavnom prašinu pod motom "To dare is to do". Svaka je sličnost slučajna... Možda 1. lipnja na finalu u Madridu Spursi, kao Delboy i Rodney na aukciji, napokon ubodu pravu stvar i dosanjaju svoj najveći san.

Najbolji strijelac u povijesti im je Jimmy Greaves koji je od '61-'70 u 420 utakmica zabio 306 golova. A povijest Spursa pisala su imena kao Gary Lineker, Jürgen Klinsmann, Paul Gascoigne, Glen Hoddle, Teddy Sheringham, Chris Waddle, David Ginola...

Za Tottenham je jednom igrao Diego Maradona, u prijateljskoj tekmi s milanskim Interom, '86. Drugi gaucho, Osvaldo Ardiles bio je ljubimac navijača i dok je Engleska s Argentinom bila u ratu oko Falklandskog otočja, a Maradona im na Mundialu zabio i gol rukom i najbolji gol u povijesti nogometa.

Prati ih glas da su gubitnici, a sad imaju najmoderniji stadion na svijetu i igraju Ligu prvaka. Pod vodstvom još jednog Argentinca, menadžera Mauricija Pochettina. I nije čudo da su izbacili Ajax. Pola momčadi su doveli baš iz Amsterdama... Lovely jubbly.

Hugo Lloris (32)

Foto: Andrew Matthews/Press Association/PIXSELL

Čovjek je vitez sa ordenom legije časti. I viteški status francuske Republike i orden je zaradio preko hrvatskih leđa. Pobjedom u finalu SP 2018.

Kieran Trippier (28)

Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

Vrhunac karijere zasad mu je gol Vatrenima u 1/2-finalu SP-a. Mi smo, naravno, bili bolji, a Tripper je bolji nogometaš od brata Kelvina koji igra pod majčinim djevojačkim prezimenom, Lomax.

Toby Alderweireld (30)

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

Dečko je Belgijanac, ali u elitu ga je lansirao i nogometu naučio nizozemski klub, Ajax. Tamo je i počeo i postao poznat. Sa Atleticom je 2014. izgubio LP finale od Reala.

Jan Vertonghen (32)

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Još jedan Belgijanac kojeg su za Tottenham pripremile godine u Ajaxu (2006.-2012.). Čovjek ima već 284 utakmice za Tottenham. Osvojio LP ili ne, klupska je legenda.

Danny Rose (28)

Foto: DYLAN MARTINEZ

Porijeklom Jamajćanin. 2018. mu je dijagnosticirana depresija. 2012. je igrajući za mladu englesku repku složio frku u Srbiji suprotstavivši se rasističim uvredama s tribina.

Moussa Sissoko (29)

Foto: Screenshot/tottenhamhotspur.com

Rođen u siromašnoj obitelji afričkih korijena znao je što će u životu raditi čim je naučio čitati pa iz novina doznao da dobri nogometaši imaju brdo love. Bavi se i humanitarnim radom.

Victor Wanyama (27)

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Prvi Kenijac koji je ikad zabio u Ligi prvaka (za Celtic, Barci 2012.). Kad mu je brat McDonald Mariga iz Švedske prešao u Serie A, razočarani Wanyama se vratio u Keniju. Obitelj ga je brzo 'potjerala' nazad u Europu.

Christian Eriksen (27)

Foto: REUTERS/Andrew Yates

Teško da ga i osvajanje Lige prvaka može zadržati u Tottenhamu. Real je spreman pregovarati i o cijeni koja se vrti oko 100 milijuna eura. Još jedan kojeg su kupili iz, pogodili ste, Ajaxa.

Dele Alli (23)

Foto: ANDREW COULDRIDGE

"U kaznenom prostoru je napadačka klasa, van kaznenog je klasa od veznjaka", opisao ga je trener Pochettino. Kao klinac: fanatični navijač Liverpoola, kluba koji ga čeka u finalu Lige prvakla.

Son Heung-min (26)

Foto: John Sibley

Južnokorejac je najskuplji azijski nogometaš u povijesti. Tottenham je 2015. za njega Bayeru platio 22 milijuna funti. Otac mu je bio nogometni trener. Kapetan je južnokorejske reprezentacije.

Lucas Moura (26)

Foto: DYLAN MARTINEZ

Od srijede navečer: junak, idol, heroj, ikona i 'bogotac' Tottenhama. Zabio tri gola Ajaxu u 1/2-finalu Lige prvaka, a PSG ga se riješio jer se "ne može adaptirati na eruopski nogomet".

Harry Kane (25)

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kapetan, najbolji srijelac, najbolji igrač, vođa, temelj svih klupskih planova. Zbog ozljede su Ajax morali izbaciti bez njega. U Amsterdamu je nakon utakmice sprintao sreće. Možda se oporavi od finala.

Davinson Sanchez (22)

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Aj' pogodite otkud je došao u Tottenham? Nije ni čudo da su izbacili Ajax kad su im "uzeli sve igrače". Kolumbijac, stoper, toliko nadaren da ga je u domovini već sa 16.5 gurnulo u prvoligaške utakmice.

Fernando Llorente (34)

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

Dovelo ga prije dvije godine. Jer netko mora sjediti dok Kane igra. I sjedio je. Onda se kapetan ozlijedio, a Španjolac zaigrao i zabio (možda malo i ručicom) presudni gol za izbacivanje Man Cityja u 1/4-finalu.

Mauricio Pochettino (47)

Foto: MATTHEW CHILDS

"Ako osvojimo Ligu prvaka možda bi bilo pametno da odem, taman bi zakokružio 5 godina u Tottenhamu". Kaže Poch. A navijači mu već grade spomenik ispred novog stadiona. Vjeruje u "univerzalnu energiju" jer "svi su ljudi povezani tom energijom" i "zato su pozitivno razmišljanje i optimizam neophodni za velike stvari". K'o da je Kloppov brat blizanac. Osvojio Ligu prvaka ili ne Argentinac je već sada najzlatnijim slovima upisan u svakoj Tottenhamovoj povjesnici.