Za svaku utakmicu u Koprivnici novi trener. Valdas je već osmi?!

Da su treneri u hrvatskim prvoligašima potrošna roba odavno je poznato, ali da se baš dogodi slučaj da na osam uzastopnih gostovanja kod jednog te istog protivnika klub vodi osam različitih trenera, e to je već podatak za knjigu neslavnih rekorda. Ne samo u hrvatskim, nego i u europskim okvirima. Pa i šire! A upravo je to slučaj s Hajdukovim gostovanjima u Koprivnici. Dambrauskas je već osmi trener koji će ih voditi na gostovanje u Koprivnicu!? I to ne ukupno osmi u ovih 30 godina koliko se igra HNL, čak ne niti osmi u osam zadnjih sezona, nego osmi na osam zadnjih gostovanja!? Za nepovjerovati!

Sve je počelo s Željkom Kopićem, koji je u sezoni 20017/'18 odradio gostovanje u Koprivnici, u koju se s Hajdukom vratio i u šestom kolu sljedeće sezone. A onda se zavrtio ringišpil. Nakon Kopića stigao je Oreščanin, nakon njega Burić, pa Tudor, Primorac, Tramezzani, Gustafsson, i sada Dambrauskas. Sedam utakmica, sedam trenera, Dambrauskas će biti osmi. Hajduk su u međuvremenu vodili i Hari Vukas i Zoran Vulić, ali su na klupi bili prekratko da bi i na njih došao red za gostovanje u Koprivnici.

Naravno, i rezultati su bili u skladu s brojnim promjenama na klupi, Hajduk je u dosadašnjih sedam gostovanja upisao tri poraza te po dva remija i pobjede, a pobjeđivali su samo Oreščanin i Primorac. Navedeno razdoblje poklapa se i s rezultatskom krizom u koju je Hajduk upao nakon umjetno izazvane nestabilnosti unutar Nadzornog odbora. Podsjetimo, u četiri godine koje su prethodile travanjskom puču 2018. godine Hajduk je ulazio u fazu doigravanja kvalifikacija za Europsku ligu, a četiri godine nakon toga nijednom nisu prošli niti drugu utakmicu kvalifikacija!?

Ali rekordi su tu da se ruše, Dambrauskas je dakle osmi, a hoće li ovaj neslavni niz stati na njemu, i hoće li se i sljedeće sezone vratiti na "Apaša", ovisit će, naravno, o rezultatima. Daleko je još kraj sezone i utrke za duplom krunom, a nakon toga i europski ispiti. Kad je Hajduk u pitanju, ništa nije nemoguće, bez obzira što je u ovih nešto više od pet mjeseci i 20 utakmica Litavac upisao 14 pobjeda, pet remija i tek jedan - jedini poraz. Dambrauskas je s osvojenim 41 bodom iz 18 utakmica najuspješniji Hajdukov trener u ligi deset, i danas nitko niti ne razmišlja o njegovoj smjeni. Pobjeda u Koprivnici bi mu pomogla da i dalje ostane u igri za naslov prvaka, a osvojeni trofej na kraju sezone bi ga zasigurno na duže vrijeme zacementiralo na klupi Hajduka.

No u Koprivnici trener Hajduka neće moći računati na Nikolu Kalinića i Marka Livaju, a pitanje je u kojoj će se mjeri oporaviti Vuković, Melnjak i Čolina koji su u derbiju izašli zbog ozljeda i dobivenih udaraca.

S. Belupo - Hajduk 3-2 (Gustafsson)

S. Belupo - Hajduk 1-1 (Tramezzani)

s. Belupo - Hajduk 0-2 (Primorac)

S. Belupo - Hajduk 2-1 (Tudor)

S. Belupo - Hajduk 2-1 (Burić)

S. Belupo - Hajduk 1-2 (Oreščanin)

S. Belupo - Hajduk 1-1 (Kopić)

