Za sve navijače Hrvatske: Samo u 24sata ekskluzivni prilog o 'vatrenima' i navijačke tetovaže

U utorak, 16. lipnja, samo uz novine 24sata ne propustite ekskluzivni specijalni prilog posvećen hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji - "Luka, ajmo još jednom!".

Na 32 stranice donosimo veliku priču o putu "vatrenih" kroz najveće nogometne izazove i uspjehe. Prisjetite se nezaboravnih trenutaka sa svjetskih prvenstava, najvećih pobjeda koje su ujedinile naciju te generacija koje su ispisale najljepše stranice hrvatske sportske povijesti. Posebno mjesto zauzima i kapetan Luka Modrić, simbol jedne od najuspješnijih era hrvatskog nogometa.

A dan poslije, u srijedu 17. lipnja, uoči velikog ogleda Hrvatske i Engleske, uz 24sata darujemo svim čitateljima besplatnu navijačku tetovažu. Pokažite svoje boje, podržite "vatrene" i budite dio nogometne euforije koja ponovno zahvaća Hrvatsku!

24sata - uz "vatrene" od prve do posljednje minute.