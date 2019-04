'Za vrijeme utakmice nisam znao da sam na triple-doubleu'

Kakva večer Marija Hezonje! New York Knicksi su na gostovanju kod Houston Rocketsa izgubili 120-96, James Harden vodio je Rocketse do pobjede s 26 poena, no utakmica je ipak pripala našem Hezonji, koji je ostvario prvi triple-double u karijeri!

Hezonja je za 42 minute na parketu zabio 16 poena, dodao 16 skokova i ostvario 11 asistencija (6/9 za dva, 0/3 za tricu, slobodna bacanja 4/6).

- Hvala treneru, hvala svima. Trener David Fizdale stavljao me na poziciju razigravača od početka sezone što niste mogli vidjeti jer na toj poziciji imamo još puno mladih dečki koji se tek trebaju razviti. Jako sam zahvalan na prilici, hvala i mojem prvom treneru iz Orlanda jer me stavio na tu poziciju kada sam draftan.

New York ima velikih problema s ozljedama pa je tako u noćašnjem rosteru bilo samo devet igrača. Hezonja se istaknuo, prihvatio ulogu razigravača i briljirao.

- Tijekom utakmice uopće nisam obraćao pažnju na to i nisam znao dao sam ostvario triple-double. Ali kada sam nakon utakmice pogledao i vidio što sam napravio bio sam kao "wow". Nadam se da ću to ponoviti i iduću utakmicu.

Hezonja je postao i prvi strani igrač u povijesti Knicksa s triple-doubleom, a također je prvi Hrvat nakon Tonija Kukoča, koji je ostvario triple-double. Prvi put nakon 19 godina.

- Kada sam došao u NBA ligu samo sam zabijao. Ali napornim radom u ljetnoj ligi, napornim radom 'iza zavjesa' na treninzima gdje se, ustvari, sav posao odradi, otkrio sam neke nove stvari koje prije nisam znao. Postao sam dobar u njima i puno mi znači kada proigram suigrače.