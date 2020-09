'Zabili smo gol i sudac ga nije priznao! To je kada nema VAR-a'

Prvo bih čestitao Ferencvarosu na pobjedi. Bili smo bolja ekipa, imali smo više prilika. Oni su iz dva udarca zabili dva gola. Nekada bolji protivnik na terenu ne pobjeđuje, rekao je Jakić nakon poraza...

<p>Razočarani su<strong> dinamovci</strong> bili nakon teškog poraza od <strong>Ferencvarosa</strong> i ispadanja iz <strong>Lige prvaka</strong>. A kako i neće. Očekivao se prolazak u play-off i plasman u grupnu fazu Lige prvaka kao i prošle sezone, no Mađari su iskoristili sve poklone i došli do velike pobjede (2-1).</p><p><strong>Dinamo</strong> je danas bio bolja momčad, no koštale su ih neshvatljive pogreške obrambenih igrača. Prvo je Dilaver krivo predao loptu, a onda uoči drugog gola i Gvardiol izgubio loptu na centru. Igrači hrvatskog prvaka ne mogu se pomiriti s porazom, a kao glavni razlog poraza vide gol iz prvog poluvremena koji im je bio poništen.</p><p>- Zabili smo jedan gol i sudac ga nije priznao. To je kada nemamo VAR. Ljuti smo svi, dali smo sve od sebe. Stvarno danas nismo imali sreće i jako sam ljutit što nismo uspjeli pobijediti. Moramo se koncentrirati na sljedeće utakmice, moramo razmišljati o play-offu za Europsku ligu i za hrvatsku ligu - rekao je Lirim Kastrati koji je u drugom poluvremenu promašio ogromnu priliku.</p><p>Da je Dinamo bio bolja momčad, tvrdi i <strong>Kristijan Jakić</strong> koji je ušao u drugom poluvremenu.</p><p>- Prvo bih čestitao Ferencvarosu na pobjedi. Bili smo bolja ekipa, imali smo više prilika. Oni su iz dva udarca zabili dva gola. Nekada bolji protivnik na terenu ne pobjeđuje. Moramo dignuti glavu gore i pobijediti sljedeću utakmicu kako bi ušli u Europsku ligu. Šteta što nema VAR-a, da ga ima bio bi nam priznat gol jer nije bilo zaleđa. Mislim da je to okrenulo cijeli tijek utakmice, brzo bismo se vratili u utakmicu i mislim da bi u drugom smjeru otišla - rekao je Jakić.</p><p>Koja je to sporna situacija koju spominju dinamovci? <strong>Amer Gojak</strong> dodao je <strong>Lovri Majeru</strong> kratko iz kornera, ovaj ga lijepo proigrao petom u prostor i prevario jednog igrača mađarskog prvaka i Gojak je ostao sam na ulazu u šesnaesterac. No suci su prekinuli akciju označivši zaleđe.</p><p>Usporena snimka otkrila je kako Gojak nije požurio i bio je iza linije zadnjeg igrača domaće momčadi. U nastavku akcije, da stvar bude gora po "modre", <strong>Joško Gvardiol</strong> je, kako je sam priznao nakon utakmice, zabio gol nakon ubačaja Gojaka.</p><p>Suci nisu imali pravo na popravni jer u pretkolima Lige prvaka nema VAR-a, a sada možemo samo nagađati što bi bilo kad bi bilo...</p>