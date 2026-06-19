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Zabio BiH, pa iznenadio proslavom. Sada je sve jasno, velike tenzije među Švicarcima

Piše Filip Sulimanec,
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Zabio BiH, pa iznenadio proslavom. Sada je sve jasno, velike tenzije među Švicarcima
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Foto: DANIEL COLE

Vjeruje se da je proslava odgovor na šokantne optužbe da je stvorio "toksičnu" i "negativnu" atmosferu unutar momčadi

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Granit Xhaka uzvratio je na optužbe da je "TOKSIČAN" napravivši šokantnu gestu tijekom proslave pogotka u pobjedi Švicarske nad Bosnom i Hercegovinom, piše The Sun.

Kapetan Sunderlanda (33) bio je precizan s bijele točke u utakmici u kojoj je njegova momčad upisala pobjedu 4:1 u Los Angelesu. Xhaka je uočen kako rukom oponaša pokret pričanja nakon što je postigao pogodak kojim je potvrdio prvu pobjedu Švicarske u skupini B.

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Foto: DANIEL COLE

Vjeruje se da je proslava odgovor na šokantne optužbe da je stvorio "toksičnu" i "negativnu" atmosferu unutar momčadi.

Xhaka je oštro kritizirao igru nakon što je Švicarska prošlog tjedna primila pogodak u posljednjim trenucima utakmice i odigrala neočekivani remi s Katarom.

U intervjuu nakon utakmice, bivši igrač Arsenala rekao je: "Može se pričati. Moramo djelovati." Bild je ranije ovog tjedna izvijestio kako taj istup nije naišao na dobar prijem kod njegovih suigrača.

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Navodi se da su Xhakini komentari ostavili nekoliko utjecajnih ljudi u švicarskom taboru "nervoznima i uznemirenima". Neki su suigrači čak smatrali da je toksičan zbog javnog istupa nakon ranog kiksa na Svjetskom prvenstvu.

Ipak, Švicarska je nakon kasne drame protiv Bosne stigla na korak do osiguravanja mjesta u nokaut fazi natjecanja.

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