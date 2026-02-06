Obavijesti

LOVRO BANOVEC ZA 24SATA PLUS+

Zabio Dinamu pa otkrio: Nisam razmišljao o nogometu, upisao sam fakultet. Uskoro diploma!

Piše Luka Tunjić,
Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Lovro Banovec ove je sezone jedan od najstandardnijih igrača u redovima novog prvoligaša, Vukovara 1991. U Varaždinu je igrao pod vodstvom Kovačevića, a nedavno je zabio gol 'njegovom' Dinamu...

Nogometaši Vukovara 1991 ove su sezone pokazali da su tvrd orah za sve prvoligaše, a jedan od ključnih igrača u momčadi je i Lovro Banovec (24). Krilni napadač, koji je stasao u zagrebačkim Ponikvama, proživljava najbolju sezonu karijere, a posebno je inspiriran protiv Dinama.

